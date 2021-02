God of War nu met gratis Playstation 5 update

God of War, de Game of the Year van 2018 heeft een gratis Playstation 5 upgrade ontvangen. De game is nu speelbaar in 60 FPS met een Checkerboard 4K resolutie.

God of War speelt beter op Playstation 5 door middel van een nieuwe update. 60 FPS met een 4K Checkerboard resolutie. Iedere Playstation 5 gamer kan daarnaast de game gratis spelen dankzij de Playstation Plus Collection met tientallen games, waaronder veel Playstation exclusive titels, zoals God of War.

Dankzij de nieuwe update hoef je niet meer te kiezen uit de Performance of Graphic options op Playstation 5, maar krijg je ze beide in één keer. Voorheen was het al mogelijk om de game in 60 FPS te spelen als je de disc versie had die niet geüpdatet was.

God of War is inmiddels bijna twee jaar oud. De game verscheen in 2018 en werd al snel bekroond als de beste Playstation game op dat moment. Het vervolg op het avontuur van Kratos an Atreus is inmiddels al aangekondigd tijdens de Playstation 5 Showcase.

De subtitel luidt: Ragnarok is Coming. De game staat gepland voor een release in 2021 voor de Playstation 5. Alhoewel Horizon: Forbidden West en Spider-Man: Miles Morales al bevestigd werden voor Playstation 4 is er voor het vervolg van God of War nog geen Playstation 4 versie genoemd.

Ben jij al aan de slag gegaan met Kratos op de Playstation 5 of heb je speciaal gewacht op deze update?