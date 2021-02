LCS Lock-in toernooi gewonnen door Team Liquid

De LCS Lock-in toernooi is gewonnen door Team Liquid. Na een spannende finale weekend wist Team Liquid de reverse sweep te voorkomen van Cloud9. In de vijfde en beslissende game wist Team Liquid Cloud9 te verslaan en kunnen zij met een goed gevoel starten aan de spring split. Voor Team Liquid eindelijk weer een succes na een dramatisch 2020 waarin zij vaak te veel te kort kwamen. Het team en de fans kunnen in ieder geval weer met een gerust hart kijken naar de rest van het competitieve jaar.

Het was een zeer spannende en leuke weekend tijdens de LCS Lock-in toernooi. Vier teams gingen afgelopen weekend de strijd met elkaar aan om de eerste titel van het jaar binnen te slepen. Cloud9 nam het op tegen 100 Thieves en Team Liquid stond tegenover Evil Geniuses. Zowel 100 Thieves als Evil Geniuses eindigden in hun groep als nummer één en nam het op tegen de nummer twee’s van de andere groep. In de halve finale van 100 Thieves tegen Cloud9 leek het naar een 3-0 winst te gaan voor 100 Thieves. Maar Cloud9 gaf zich niet gewonnen. In de drie games die daarop volgde, vocht Cloud9 voor wat het waard was. De laatste drie games waren zo spannend dat het doek bij elke game kon vallen voor Cloud9. Maar uiteindelijk wist Cloud9 de reverse sweep af te ronden en won de halve finale met 3-2.

De andere finale van Team Liquid tegen Evil Geniuses was een regelrechte stomp. Team Liquid domineerden vanaf de eerste game over Evil Geniuses. Team Liquid won de halve finale ijzersterk met 3-0. In de LCS Lock-in finale begon Team Liquid wederom sterk. De eerste twee games werden overtuigend gewonnen. Maar ook hier weer gaf Cloud9 niet op. Zij brachten de stand terug naar 2-2 met twee sterke games van hun kant. Echter wist Team Liquid zich te herpakken in de vijfde game en won die uiteindelijk.