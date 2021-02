Nintendo Switch vaker verkocht dan de 3DS

Het is officieel zo ver. De Nintendo Switch is in totaal vaker verkocht dan de Nintendo 3DS. Op moment van schrijven zijn er al 4 miljoen exemplaren meer verkocht dan Nintendo’s voorgaande spelconsole.

In een nieuwe financieel rapport deelt Nintendo de laatste verkoopcijfers van de Nintendo Switch. Per 31 december 2020 zijn dit er 79,87 miljoen. Vergeleken met de 3DS, die in totaal 75.94 miljoen keer is verkocht. De volgende mijlpaal staat al voor de deur. Dat is wanneer de Nintendo Switch de Game Boy Advance uit het veld slaat. De Game Boy Advance is maar liefst 81,51 miljoen keer verkocht. De Wii is daarna aan de beurt met 101,63 miljoen exemplaren.

Op dit moment heeft de Switch het gros van de Nintendo spelcomputers aan verslagen met het aantal verkochte exemplaren. Waaronder Wii U, GameCube, N64, SNES, NES en 3DS. De Switch moet nog langs een aantal krachtpatsers om de kroon te bemachtigen. Zoals eerder al genoemd de Game Boy Advance, Wii, maar ook Game Boy (Color) met 118,69 miljoen exemplaren en de DS met maar liefst 154,02 miljoen verkochte exemplaren.

Denk jij dat de Switch voorbij de Wii komt? Binnenkort verschijnen er twee nieuwe unieke Switch varianten. Eentje in het thema van Super Mario en een in het thema van Monster Hunter Rise, gebundeld met een downloadcode voor de game.