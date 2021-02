Animal Crossing: New Horizons maart update

Animal Crossing: New Horizons komt binnenkort met een nieuwe gratis update, nu kunnen we nog genieten van de afgelopen update in januari!

In januari kwam Animal Crossing: New Horizons met een toffe update die opnieuw geheel gratis was. We hadden oud en nieuw er op zitten en waren wel toe aan iets nieuws! The Festivale event dat kwam met de januari update stond in het teken van Mardi Gras. Dit feest komt in de vorige reeks Animal Crossing games ook al voor. Met een leuk feest kwam ook een paar nieuwe reacties zoals confetti gooien en dansen (dit kan je met alle eilandbewoners doen). Maar nu is het tijd voor de komende maart update.

En wat voor update! Zoals je ziet in onze banner, een teaser dat Nintendo vrij gegeven had, zien we toch echt een referentie naar een ander iconisch spel. Iedere gamer kent de mushroom en de ster, het is Mario tijd! Mario heeft een 35 jarig bestaan, dus tijd voor feest. Nintendo heeft al stiekem laten doorschemeren dat we Super Mario meubels komen en een groots feest. Maar wat het precies allemaal in gaat houden dat weten we helaas nog niet.

Ook komt Valentijn naar Animal Crossing: New Horizons. Dit zal zijn eigen items en events meebrengen. Ook deze blijven nog even geheim. Nintendo zorgt dat wij op ons puntje van de stoel blijven zitten, smachtend naar al het nieuws wat komen gaat! Klein tipje, binnenkort kan je tijdelijk dansen wanneer je achterna gezeten wordt door wespen. De bozige beestjes krijgen opeens ritmisch gevoel en het kan je leven (oog) redden!

Heb jij trouwens afgeteld met oud en nieuw samen met je favoriete eilandbewoners?