Mass Effect Legendary Edition verschijnt 14 mei

Eindelijk toont EA meer beelden van de Mass Effect Legendary Edition. De trilogie keert terug op moderne consoles in 4K met een hele hoop aanpassingen. Binnen enkele maanden mogen we al aan de slag.

Mass Effect Legendary Edition verschijnt op 14 mei 2021 en bevat alle drie de Mass Effect titels uit de originele trilogie. Andromeda zit hier niet bij inbegrepen. Je speelt de gehele trilogie via één launcher met alle content die uitgekomen is voor de drie games. Dat zijn meer dan 40 DLC verspreid over de drie games. Hierbij zitten promotionele wapens en harnassen ook bij inbegrepen.

Alle drie de games zijn voorzien van de nodige updates voor de huidige generatie. Zo is iedere game speelbaar in 4K met HDR en zijn de graphics, performance en visuele effecten allemaal verbeterd. Betere modellen, shaders, FX, belichting en depth of field.

De ultieme Shepard

In de Mass Effect Trilogie hoef je maar één keer een personage aan te maken. Deze kan je gebruiken voor alle drie de games. Zelfs de vrouwelijke Shepard uit Mass Effect 3! Nieuwe opties zijn toegevoegd om je eigen personage nog persoonlijker te maken: beter haar, make-up, oogkleuren en huidtinten. Alle opties uit de drie games zijn verder samengevoegd in één character creator.

Niet alleen ziet Shepard er beter uit, maar zij of hij speelt ook beter. Dit zijn zoal de gameplay verbeteringen:

Besturing voor het richten met je wapen.

Wapen balancering.

Geluidseffecten.

Input/besturing.

De manier hoe je squad zich gedraagt.

Cover systeem.

Gameplay camera’s.

Net als voorheen hebben je keuzes een grote invloed op de wending van de game. Door de hele trilogie te bundelen worden deze keuzes naadloos doorgetrokken door de rest van de games. Je hoeft dus niet meer bij iedere game vooraf je keuzes te simuleren.