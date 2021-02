Monster Hunter Rise: Somnacanth gameplay beelden

De gratis demo voor Monster Hunter Rise is inmiddels al verlopen. Als je nog niet hebt gespeeld, geen zorgen. Volgende maand is de game er al! We hebben wél een aantal minuten aan nieuwe gameplay beelden voor je verzameld.

In de nieuwe beelden van IGN First maken we kennis met een gloednieuw wezen: Somnacanth. Een Leviathan type monster. Aangezien dit monster voor iedereen geheel nieuw is kan je alvast wat ideeën opdoen over de strategie die je kan gaan toepassen op dit monster.

Monster Hunter Rise verschijnt 26 maart exclusief voor Nintendo Switch en lijkt ontzettend veel op zijn voorganger: Monster Hunter World. De game is niet gemaakt door hetzelfde team, maar deelt wel enorm veel design keuzes. De game is ontwikkeld in Capcom’s RE Engine en deze straalt op de Nintendo Switch.

Buiten het feit dat Rise op het eerste oog erg veel op World lijkt, zijn er een aantal nieuwe features. Zo kan je met behulp van wirebugs op monsters klimmen om ze te berijden. Hierdoor heb je beperkte controle over het monster en kan je deze sturend een ander monster laten aanvallen, of ergens tegenaan laten rennen.

Je hebt ook een nieuw hulpje in Monster Hunter Rise. Geen zorgen, want je Palico blijft gewoon aan je zij, maar dit keer heb je ook een Palamute. Dit is een wolf waar je op kan rijden. Hiermee kan je klimmen, springen en sneller rijzen. Het wezen helpt je ook tijdens gevechten.

Kan jij net als ons niet wachten om het op te nemen tegen de nieuwe wezens zoals Somnacanth? Of kijk je er meer naar uit om terugkerende monsters opnieuw te verslaan met nieuwe trucjes?