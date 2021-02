Rogue ongeslagen aan kop in de LEC

Vorige week hadden we twee teams die ongeslagen waren in de LEC. Na de tweede week is dat nog maar één team. Rogue wist afgelopen weekend wederom zijn games te winnen, terwijl G2 Esports één game liet liggen. Ondanks op het papier weinig indrukwekkende games, werd het weekend toch wat spannender dan gedacht. De teams dit jaar liggen misschien dichter bij elkaar dan ooit. Enkel Astralis en Rogue steken vooralsnog af van de rest. Astralis onderaan de lijst en Rogue bovenaan de lijst.

In de tweede speelweek van de LEC werden er door een aantal teams goede zaken gedaan ten opzichte van hun eerste week. MAD Lions, Schalke 04 en Rogue pakten allemaal een dubbele winst op. Schalke 04 wist op de zaterdag na een sterke game G2 Esports te verslaan. MAD Lions moest alles uit de kast trekken om te winnen van Fnatic. In de match of the week gingen beide teams hard tegen hard. Na een spannende game was het MAD Lions die uiteindelijk aan de langste eind trok. Team Vitality en Astralis konden afgelopen weekend niet een game te winnen en delen nu samen de laatste plek in de competitie.

Morgen begint de derde speelweek van de LEC. Match of the week is dit keer weggelegd voor Fnatic tegen G2 Esports. Dit wordt een gevoelige game voor zowel de spelers als de fans van beide teams. Nu Rekkles bij G2 Esports speelt, spelen er twee oud-leden van Fnatic tegen hun voormalige teamleden. Fnatic en zijn fans zullen gebrand zijn op een overwinning op het team dat al hun sterspelers wegkaapt. Maar uiteraard zal G2 Esports ook willen winnen van hun oude rivaal in Europa. Op vrijdag hebben we nog een interessante game tussen Rogue en Schalke 04. Kan Schalke 04 opnieuw een ongeslagen tegenstander verslaan en hun eerste verliesgame geven? Of blijft Rogue na de derde week nog steeds ongeslagen?