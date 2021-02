Activision gaat dit jaar nieuwe remasters aankondigen

Gisteren hield Activision Blizzard haard jaarlijkse earnings call en hier kunnen we altijd kleine tidbits aan informatie halen. Tijdens deze aandeelhouders meeting geven de grote bedrijven geen groot nieuws weg, maar wel verwachtingen.

Zo is Activision van plan om dit jaar nieuwe remasters aan te kondigen. Voorheen zagen we al remasters van Crash Bandicoot, Spyro en Warcraft 3. De geruchten gaan al enige tijd de rondte dat er een Diablo 2 remaster in de maak is.

Activision boert behoorlijk goed op het moment mogen we weten. Call of Duty Mobile doet het, voornamelijk in China, erg voortreffelijk. Ook Call of Duty met Warzone en Black Ops Cold War bevind zich op een sterk punt. World of Warcraft doet het ook erg goed. De meest recente Shadowlands uitbreiding is financieel gezien het grootste succes van de afgelopen 10 jaar in World of Warcraft.

$ATVI Conference Call: – Strong momentum going into 2021 with CoD, WoW and Candy Crush. (COD Mobile in China, Shadowlands etc…) – New Call of Duty premium game launching in Q4. – New remastered content will be unveiled this year. (Diablo 2?) – 2022 will be a step up. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 4, 2021

Wat mogen we verwachten in 2021?

Meer remasters en in ieder geval een gloed nieuwe Call of Duty. Die laatste had je waarschijnlijk niet zien aankomen! Activision verwacht daarnaast dat 2022 een belangrijker jaar gaat worden met grote uitgaves. Waarschijnlijk wordt één van die 2022 releases de langverwachte Diablo 4.

Het bedrijf heeft ook nieuwe games in ontwikkeling voor de mobiele markt. Zoals we weten verschijnt er ergens nog een Diablo mobile game, maar er is meer. Er blijken ook verschillende games binnen de Warcraft franchise in ontwikkeling te zijn voor de smartphone.

Welke remasters mogen we dit jaar verwachten van Activision? Diablo 2? Een oude Call of Duty remaster misschien? Wat hoop jij?