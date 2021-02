Ook Nioh 2 heeft bijna geen laadtijden op Playstation 5

Nog één nachtje slapen en dan is het zover: De Nioh Collection verschijnt dan op Playstation 5. De remasters van zowel Nioh als Nioh 2 profiteren van alle snufjes die de Playstation te bieden heeft, waaronder de supersnelle SSD.

Op Youtube is een video verschenen van Kimagre gaming die de Playstation 4 versie en de Playstation 5 versie van Nioh 2 naast elkaar legt. De verschillen komen duidelijk in beeld zodra hij het ‘The Viper’s Sanctum’ level wilt inladen. Dit duurt ruim 13 seconden op Playstation 4. 8 seconden op Playstation 5 met de Playstation 4 versie van de game in backwards compatibility mode en slechts 2 seconden met de Playstation 5 versie.

Verder valt op dat de prompt voor continue is weggehaald. Je hoeft dus niet meer op een knop te drukken na het laden, de game begint vanzelf.

De Nioh Collection verschijnt op de vierde verjaardag van de franchise en biedt spelers de mogelijkheid om in 4K te gamen tot 120 FPS op Playstation 5. Indien je Nioh 2 al op Playstation 4 hebt, mag je deze kosteloos upgraden naar de Playstation 5 versie. De eerste Nioh heeft geen gratis upgrade.

Ga jij dit weekend aan de slag met je gratis Nioh 2 upgrade of begin je het hele avontuur van voor af aan met de Nioh Collection?