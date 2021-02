Final Fantasy XIV: Endwalker aangekondigd voor het najaar

Square Enix heeft een nieuwe uitbreiding aangekondigd voor de Final Fantasy MMORPG. Endwalker zou dit najaar nog moeten verschijnen voor Final Fantasy XIV.

De vierde grote uitbreiding voor de Final Fantasy MMORPG verschijnt iets later dan gepland. Oorspronkelijk zou Endwalker in de zomer al verschijnen. Vanwege de pandemie is de releasedatum iets opgeschoven en mogen fans in het najaar aan de slag met de conclusie van de Hydaelyn–Zodiark lijn. De uitbreiding verschijnt ruwweg 2 jaar na de vorige uitbreiding: Shadowbringers, welke weer 2 jaar na Stormblood verscheen.

Final Fantasy XIV verscheen als eerst in 2010 maar werd snel weer van de baan gegooid door negatieve feedback van de spelers. In 2013 verscheen Final Fantasy XIV opnieuw met de subtitel: A Realm Reborn. De tweede kans heeft de game goed gedaan, want op dit moment is het één van de meest succesvolle MMO’s op de markt.

Final Fantasy XIV Endwalker komt ook naar Playstation 5 met een gratis upgrade voor Playstation 4 spelers. Vanaf 13 april mogen spelers op Playstation 5 al aan de slag met de Open-Beta. Ook nieuwkomers mogen kosteloos aan de slag met A Realm Reborn en Heavensward tot de beta gesloten is. De Playstation 5 versie bevat snellere laadtijden, 4K resolutie, hogere framerate en meer.

In Endwalker wordt het level-limiet verhoogd naar 90, komen er nieuwe jobs ter beschikking en bezoek je nieuwe gebieden en dungeons. Zo worden onder andere de gebieden van Garlemald, Thavnair en de stad Radz-at-Han toegevoegd.

Kijk jij er naar uit om in het najaar verder aan de slag te gaan met het verhaal in Final Fantasy XIV? Meer informatie over de uitbreiding volgt later. Nog vóór en tijdens het digitale Fan Festival evenement op 14 en 15 mei.