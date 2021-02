Ratchet and Clank A Rift Apart krijgt release datum

De release datum voor Ratchet And Clank A Rift Apart is eindelijk bekend gemaakt door Sony en Insomniac Games. De game verschijnt nog in het eerste halfjaar van 2021, maar mist de zogenaamde ‘launch window’.

Eerder maakte Insomniac al bekend de game in de lanceringsperiode van de Playstation 5 te willen lanceren. Dit lijkt niet helemaal gelukt, maar de game komt er spoedig aan. Ratchet and Clank A Rift Apart verschijnt op 11 juni 2021. Er verschijnt tevens een gloednieuwe Pre-Order trailer met fracties aan nieuwe gameplay fragmenten.

Geen zorgen als dit je eerste Ratchet and Clank game is. De game heeft namelijk een standalone verhaal, maar is toch een volwaardig spel zoals je bent gewend van eerdere titels. Je komt zowel in bekende als nieuwe gebieden, maar dan met nieuwe dimensionale verdraaiingen. Onderweg ontmoet je een nieuwe Lombax verzetsstrijdster en heb je een gloednieuw arsenaal aan wapens ter beschikking.

Indien je besluit de game alvast vooruit te bestellen in de Playstation Store ontvang je op release een aantal digitale goodies. Carbonox harnas voor zowel Ratchet als de vrouwelijke Lombax en het Pixelizer wapen. Hiermee verander je vijanden in sprite-uitziende vijanden. Dit wapen keert terug uit eerdere delen.

Als je de Deluxe Edition vooruit besteld krijg je ook deze bonussen, maar nog een aantal andere extra’s. Zo krijg je maar liefst 5 extra harnassen, 20 Raritanium om je wapens mee te versterken, een sticker verzameling voor de in-game foto mode en een digitale artbook en soundtrack verzameling.

Playstation en Insomniac Games geven ook alvast een kleine hint over de naam van de vrouwelijke Lombax. “You’ll be feeling rosy soon.” Zou haar naam Rosy zijn? Of Rose? Binnenkort meer! Aldus de blogpost.