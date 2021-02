Review: Little Nightmares 2 – Watch your Six

Little Nightmares 2 is het vervolg op de succesvolle Little Nightmares games van Tarsier Studios en Bandai Namco. We nemen de rol aan van een nieuw personage met Six aan onze zijde.

In Little Nightmares 2 kruipen we in de huid van Mono, een jongetje dit keer. Niet helemaal getreurd want voor het grootste deel van de game hebben we Six aan onze zijde. Zij helpt ons mee om de gevaren te overkomen. Samen lossen we puzzels op, vluchten we van nieuwe gevaren, hand in hand. Het tweede deel van de horror platformer maakt ruimte voor nieuwe charmes, meer emoties en meer mysterie.

Een nieuwe nachtmerrie

We verlaten de Maw en nemen de rol aan van Mono, een jongetje met een lange jas aan en een zak over zijn hoofd. Hiermee verbergt hij zijn identiteit. Het leuke aan het tweede deel van Little Nightmares is, is dat je niet voor altijd met die zak over je hoofd hoeft te lopen. Onderweg in de nieuwe locaties vind je voorwerpen die je kunt gebruiken als hoofddeksel. Deze mag je ieder moment wisselen, als je ze hebt gevonden.

We beginnen ons avontuur in een donker bos. Maar ook al hebben we het afgrijselijke schip uit het eerste deel verlaten, de gevaren liggen nog altijd op de loer. Het duurt niet lang voordat we een ander kindje tegenkomen. Dit is Six. We nemen haar mee op avontuur ook al kennen we elkaar nog helemaal niet. Het enige wat we weten is dat we beide vast zitten in een of andere nachtmerrie. Six weet ook niet hoe ik er uit zie, want ik heb mijn gezicht bedekt. Ik heb haar gered, dus ze moet me wel vertrouwen, toch?

Ja, tijdens ons avontuur helpen we Six, maar Six helpt ons ook. Dankzij Six zijn we samen groot genoeg om deurklinken te bereiken en kunnen we grote kloven overbruggen. Six komt met veel puzzels van pas, maar je moet toch nog altijd zelf het meeste en het harde werk verrichten. Soms helpt Six je over een hoge rand heen, zodat jij aan de andere kant kunt gaan zoeken naar een uitweg. Vanzelfsprekend kom je hier dan ook veel nieuwe gevaren tegen.

Verfrissende narigheid

We zitten in Little Nightmares 2 niet meer gebonden aan één locatie maar bezoeken verschillende en gevarieerde locaties. Ik wil ze niet allemaal prijsgeven, maar ze zijn stuk voor stuk erg uniek. Ze komen met hun eigen soorten puzzels en vreemde gedaantes die je achterna gaan zitten. In één bepaald gebied wordt de omgeving geplaagd door levende porseleinen poppen. Ze leven er, spelen er, krijgen er les en terroriseren de boel. Mono is een grote indringer hier en de poppen willen je maar al te graag te grazen nemen. Hier introduceert het tweede deel van Little Nightmares een soort nieuw combat systeem.

In sommige gebieden vind je voorwerpen om deze poppen mee uit te schakelen. Een kwestie van kill or be killed. Poppen sla je met één slag van een hamer, die net zo groot is als jij, kapot. Ook dit is een puzzel want timing, aangezien je niet zo goed over weg kan met de veel te zware hamer, is erg belangrijk. Dit is tevens het meest vervelende aan Little Nightmares 2. De timing en positionering van deze hamerslagen moet ontzettend precies zijn. Mis je je slag, of sla je te laat, grijpt de pop je en moet je je vorige checkpoint laden. Soms heb je te maken met meerdere poppen achter elkaar en wordt het timen van de slagen best een zenuwslopende opgave.

Gelukkig blijft het zwaaien met een hamer maar één van de oplossingen die Mono en Six hanteren om gevaren uit de weg te gaan. Voor de grote gedaantes die je achterna zitten zijn creatievere oplossingen nodig. Door de verschillende gethematiseerde locaties kom je verschillende gedaantes tegen die je door de locatie achterna zitten. Je kunt ze een beetje aanschouwen als boss fights, want tegen het einde van zo’n locatie reken je voor eens en altijd af van dit gevaar. Hoe je dat doet is steeds anders en vaak best wel gruwelijk.

Gevoel en emotie

Little Nightmares 2 is iets minder mysterieus dan het eerste deel. Je zou kunnen zeggen dat de grote verrassing er van af is en dat het meer van hetzelfde is, met de nodige innovaties en veranderingen. Dat is het ook en daarom brengt Little Nightmares 2 nieuwe charmes met zich mee. De game speelt veel beter in op je gevoel en emoties door de band die Mono en Six hebben gedurende de game. Het is een wederzijds vertrouwen. Constant het gevoel hebben dat je elkaar moet helpen en samen moet blijven om de volgende uitdaging aan te kunnen. De band tussen Mono en Six is ijzersterk en op veel momenten tussen alle hectische actie door ook ontzettend schattig. Je kan Six haar hand vasthouden om haar mee te nemen, of gewoon om samen een schattige x-ray te maken.

droomnachtmerrie

We hebben Little Nightmares gespeeld op de Playstation 5, maar speelde de Playstation 4 versie. De next-gen versie van de game komt ergens in 2021 uit. Eerlijk gezegd, is dat niet zo erg want de game ziet er zo al fantastisch uit. Het is echt een hele mooie game met een fantastische tekenstijl. Ondanks het er heel erg vreemd uitziet, ziet het er wel heel erg realistisch uit in zekere zin. Het voelt echt aan als een nachtmerrie waar je in zit. Geen context, geen logica, vreemde transities tussen verschillende locaties zonder logische verklaring. Je speelt echt opnieuw door een ontzettend gruwelijke nachtmerrie. De sfeer is heel erg uniek. Luister die soundtrack!

Verdict

Little Nightmares 2 is een perfect vervolg op het eerste deel en houdt de formule fris en interessant door nieuwe charmes toe te voegen. Het geeft misschien niet die verbaasde indruk als het eerste deel omdat een groot deel van de verrassing er al af is, maar dat wordt goed gemaakt door andere dingen. Ondanks er geen verhaal wordt verteld in het spel is het een game die ontzettend zwaar leunt op het verhaal dat gepresenteerd wordt. Er is heel veel ruimte voor interpretatie en er zijn meer geheimen dan je in eerste instantie misschien ziet. Een waardig pareltje van een paar uur die je nog lang bij zal blijven.