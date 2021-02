Pokémon Day dit jaar met digitaal Post Malone concert

We vieren dit jaar 25 jaar Pokémon en The Pokémon Company laat Ash en Pikachu niet in koude kleren staan tijdens dit jubileum. Pokémon Day wordt dit jaar gevierd met een digitaal concert.

Post Malone staat centraal in dit concert. In de eerste teaser video zien we al een klein fragment waarin de rapper gedigitaliseerd wordt in complete Pokémon stijl.

Pokémon.

Post Malone. It’s the concert you never saw coming, Trainers. Don’t miss your chance to be front row for the Virtual Experience on #PokemonDay!https://t.co/q8YMsliBjI pic.twitter.com/wFTuRfWQFo — Pokémon (@Pokemon) February 11, 2021

Pokémon Day gaat meestal gepaard met nieuwe aankondigingen binnen de wereld van Pokémon games, merchandise, TV en Film. Dit jaar mogen we meerdere Pokémon titels toevoegen aan onze bibliotheek. De eerste game is New Pokémon Snap. Deze game verschijnt 30 april en is een vernieuwde variant van de originele Pokémon Snap die verscheen op de Nintendo 64. Uiteraard bevat New Pokémon Snap veel meer Pokémon uit de laatste generaties.

Eerdere geruchten wijzen ook op een remake of remaster van Pokémon Diamond en Pokémon Pearl. Dit zou niet heel gek zijn want de vorige remakes verschenen in de vorm van Alpha Sapphire en Omega Ruby. Het zijn geen Let’s Go varianten, maar volledige RPG’s zoals vanouds.

Gaat er nog meer aankomen dit jaar? Wellicht heeft The Pokémon Company nog meer troefjes achter de hand voor de 25e verjaardag. Post Malone staat op 27 februari in ieder geval op de digitale tribune, wie weet heeft hij nog wel wat goed nieuws voor de fans.