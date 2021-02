Cruella Live Action krijgt trailer

Cruella, de live action film van Disney verschijnt in mei al op het witte doek. Niemand minder dan Emma Stone gaat deze rol vervullen. In de trailer zien we al een glimp van de gebeurtenissen in de film.

Indien je ooit één van de vele 101 Dalmatiers films hebt gezien weet je denk ik wel wie Cruella is. De film staat helemaal in het teken van de Dinsey schurk en neemt je mee in het verhaal van Cruella de Vil. Hoe is ze ontstaan en waar komt ze vandaan. De film speelt zich af in de jaren 70, Londen. We volgen een jonge, slimme en creatieve meid genaamd Estella. Ze is vastberaden om bekend te worden door haar creativiteit en kunstwerken. Ze raakt bevriend met twee dieven die grote belangstelling hebben in haar ondeugende gedachten. Samen slagen ze er in om een leven op te bouwen in de straten van Londen.

Op een dag ontdekt Estella de modieuze Baroness von Hellman, een legende in de mode wereld. Ze wordt gespeeld door Emma Thompson. Hun relatie in de film zorgt voor interessante wendingen, gebeurtenissen en openbaringen waardoor Estella haar gestoorde alter ego Cruella gaat omarmen.

Cruella verschijnt op 28 mei 2021 op het witte doek in de Verenigde Staten. Voor ons in Europa is de verschijningsdatum vooralsnog 26 mei 2021. Kijk jij er naar uit om deze film in de bios te gaan zien? Of wacht je tot je deze kunt gaan kijken op Disney+?