Codemasters nu officieel onderdeel van Electronic Arts

Electronic Arts, oftewel EA Games is nu officieel de houder van Codemasters. Codemasters staat bekend om hun breed assortiment aan race games, zowel simulatie als arcade.

Codemasters heeft een flinke waslijst aan race games weten uit te brengen. Vanaf nu gaan ze hier mee verder onder de paraplu van Electronic Arts. De uitgever heeft de studio overgenomen voor 1,2 miljard Amerikaanse Dollar. Het bod werd in december uitgebracht. Niet veel later na het bod van Take-Two om Codemasters over te kopen. EA bracht een hoger bod uit en Codemasters ging hier mee akkoord.

We’re excited to welcome @Codemasters to the EA family! 🚗💨 pic.twitter.com/y3yYB94vmF — Electronic Arts (@EA) February 18, 2021

Welke games heeft Codemasters uitgebracht?

Om een aantal te noemen:

Dirt 5

Project Cars 3

F1

Grid

Onrush

Dirt Rally

Zoals je ziet is dat een aardige line-up met een paar van de grootste racing franchises in de gaming wereld. Zo zijn Dirt en F1 de meest bekende uit het rijtje. Electronic Arts is een andere houder van één hele grote naam binnen de racing games: Need For Speed en voorheen ook: Burnout (nu ook Need For Speed).

“Dit is het begin van een spannend nieuw tijdperk voor racegames en -content, waarin we de getalenteerde teams van Electronic Arts en Codemasters samenbrengen,” zegt Andrew Wilson, CEO van Electronic Arts. “Het aantal racefans blijft wereldwijd groeien, en met de franchises in onze gecombineerde portfolio kunnen we innovatieve nieuwe ervaringen creëren en meer spelers de spanning van racewagens en motorsport aanbieden. Met geweldige games voor spelers van elk platform zullen onze teams een wereldwijde powerhouse worden op het gebied van race-entertainment, en we kunnen niet wachten om aan de slag te gaan.”

Met de overname van Codemasters vormt Electronic Arts een Powerhouse voor het ontwikkelen van racing games door getalenteerde studios van Codemasters te combineren met de interne EA studios die werken aan Need For Speed en Real Racing (mobile). Je zou kunnen zeggen dat EA nu een soort van monopolie heeft op gebied van third party racegames.