Legend of Mana keert terug op 24 juni 2021

Legend of Mana, de game die niet bij de originele trilogie hoort, verschijnt in een geremasterde versie in juni. De game verscheen oorspronkelijk op de Playstation in 1999. Bijna de hele Mana serie is voorzien van een moderne versie.

Waar we vorig jaar al aardig tevreden waren over Trials of Mana is er nu meer goed nieuws voor liefhebbers van de JRPG serie. Legend of Mana keert op 24 juni terug met haar unieke speelstijl op Nintendo Switch, Playstation 4 en PC via Steam. Spelers die de game vóór 23 juni aanschaffen krijgen avatars en een thema op Playstation 4 of een PC Wallpaper via Steam. Niet de beste pre-order bonus, maar goed.

Voor Europese liefhebbers van de Mana serie is dit hoogstwaarschijnlijk de eerste keer dat ze aan de slag mogen met Legend of Mana. De originele game verscheen op de Playstation, maar alleen in Japan en een jaar later in Amerika. Wij Europeanen werden overgeslagen.

Legend of Mana introduceert een erg uniek systeem in de serie. Zo gaat de held in dit verhaal op zoek naar de mystieke Mana Tree die hij zag in een droom. Tot zijn verbazing treft hij een lege wereldkaart. Tijdens je avontuur verzamel je verschillende artefacten die je kunt plaatsen op de wereldkaart. Door middel van deze artefacten roep je steden en kerkers tot leven met het Land Creation-systeem. Afhankelijk van de keuzes die je maakt, vorder je het verhaal op verschillende manieren. Het wordt dus een heel persoonlijk avontuur.

De game verschijnt met mooiere beelden en opnieuw in elkaar gezette soundtracks. Je kunt tevens tijdens het spelen wisselen tussen de oude en de nieuwe soundtracks. Dit zagen we ook eerder in de voorgaande Moderne Mana titels. De Ring Ring Land minigame is ook voor het eerst speelbaar voor ons in het Westen.

Duik jij net als wij in je volgende Mana avontuur deze zomer?