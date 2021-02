Miitopia keert terug via Nintendo Switch

Miitopia, de MiiRPG van Nintendo krijgt een nieuw leven op de Nintendo Switch. De game verscheen een aantal jaar geleden al op de Nintendo 3DS. Er zijn enkele nieuwe functies bekend gemaakt.

Iedereen in Miitopia is een Mii personage. Mii’s zijn de Nintendo karakters die jou moeten voorstellen. Het begon op de Nintendo Wii waarbij je verschillende profielen kon maken op basis van Wii. Er waren gelimiteerde opties om je eigen personage te maken. Maar altijd genoeg opties om papa van je broertje te onderscheiden. De Mii trend trok zich door naar Wii U, 3DS en op de Switch hebben we er eigenlijk al een beetje afstand van genomen, maar nu zijn ze terug.

Miitopia is een vreemde en unieke RPG want jij bepaalt hoe het verhaal zich gaat afspelen. Je mag zelf kiezen wie de hoofdrol speelt in deze game. Het mag de prins, prinses, schurk, of wie dan ook zijn. Een voorbeeld scenario is dat je samen met je vrienden de koning (je vader) dient en op jacht gaat naar de superschurk, maar dat blijkt opeens je moeder te zijn. Het is geheel aan jou.

Bondgenoten zijn belangrijk in Miitopia, dus doe er alles aan om je band te onderhouden want dit kan gunstig zijn tijdens gevechten. Als je geen goede relaties hebt met je bondgenoten kan dit weer nadelige effecten opwekken. In de Switch versie van de game zijn er pruiken en make-up mogelijkheden om je personage aan te passen. Je kunt ook een paard als bondgenoot hebben.

De game verschijnt 21 mei al voor Nintendo Switch. De game is al vooruit te bestellen in de Nintendo eShop voor €49,99. Iets aan de prijzige kant. Wil je de game testen? Er is een gratis 3DS demo beschikbaar als je deze handheld nog ergens in huis hebt.