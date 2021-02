Cloud9 solo aan kop in de LCS spring split

Dankzij een dubbele verlies voor 100 Thieves, wist Cloud9 na afgelopen weekend solo aan kop te komen in de LCS. Cloud9 won zelf twee van de drie games. CLG en Dignitas werden verslagen. Echter na een zeer spannende game wist Team Liquid Cloud9 te verslaan. Onder Cloud9 ligt het veld vrij dicht bij elkaar na de laatste drie games. De tweede plaats wordt nu gedeeld door drie teams die allemaal een punt achterstand hebben op Cloud9.

Drie teams delen op dit moment de tweede plaats in de LCS. TSM, Dignitas en 100 Thieves staan gezamelijk op die plaats. Dignitas won van FlyQuest maar verloor van Cloud9. TSM won van 100 Thieves en van Evil Geniuses. Daarna stonden Dignitas en TSM tegenover elkaar. In deze game was het Dignitas die wist te winnen van TSM. Dankzij de laatste winst van Dignitas kwamen beide teams op gelijke hoogte. 100 Thieves wist alleen van Immortals te winnen. Hun andere twee games tegen TSM en Golden Guardians gingen verloren. Hierdoor zakte 100 Thieves één plek op de ranglijst. Op de vijfde plaats staan nu Team Liquid en Evil Geniuses. Beide teams behaalde een 2-1 score waardoor zij in de kielzog van de tweede plaats blijven. Zij staan op één punt afstand met de andere drie teams.

Onderaan de ranglijst van de LCS vinden we de vier teams die ieder hun eigen plek hebben op de lijst. Op de zevende plaats staat Immortals. Immortals wist twee winsten op te pakken van de drie. FlyQuest behaalde een negatieve score van 1-2 en moet voorlopig genoegen nemen met de achtste plaats. Ook Golden Guardians wist maar één game te winnen van de drie. Zij staan nu op de negende plek. Helemaal onderaan de lijst zien we CLG. CLG had vorige week een paar goede games en dat was dit weekend niet anders. Helaas voor het team zijn ze nog niet in staat om te winnen. Met slechts één punt uit de negen games staan zij op de tiende plek op de ranglijst.