Diablo 2: Resurrected dit jaar naar PC en consoles

Return to Hell. De remaster van Diablo 2 verschijnt dit jaar nog op PC en consoles. De game verschijnt met cross-progression ondersteuning. Je kunt dus op elk platform verder spelen met dezelfde voortgang.

Diablo 2 zette het voorbeeld van de genre en tot op de dag van vandaag lijkt dit voorbeeld nog steeds de kroon te dragen. Zelfs met Diablo 3 lukte het Blizzard niet om het voorgaande deel te evenaren. Wellicht met Diablo 4, maar daar moeten we nog even op wachten. Tot het zover is mogen we dit jaar nog aan de slag met Diablo 2: Resurrected. Een geremasterde versie van de klassieker op PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X en Nintendo Switch.

Het ziet er eigenlijk alleen maar beter uit. 4K resolutie en alles is opgepoetst. Zelfs de in-game cutscenes zijn onder handen genomen. De gameplay is hetzelfde gebleven. Toch een fan van de oude charmes? Met één druk op de knop wissel je het uiterlijk van de game zodat het er uitziet als het origineel. Op de website kan je met een slider over enkele video’s al live een idee krijgen van deze feature.

Er is nog geen exacte releasedatum bekend gemaakt. Zodra de game verschijnt komt deze gebundeld met de Lord of Destruction uitbreiding. Spelers kunnen zich wel al aanmelden voor de technische Alpha Test.

Eenmaal de game in handen kan je op elk gewenst apparaat verder spelen. Hier heb je wel een Battle.Net account voor nodig en een Diablo 2: Resurrected versie op ieder gewenst apparaat. Geen Cross-Buy dus.