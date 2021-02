Rainbox Six Siege Crimson Heist live op PC Test Server

De update voor het eerste seizoen van Year 6 in Rainbow Six Siege gaat Crimson Heist heten. Deze voegt onder andere een nieuwe operator toe. De test server voor deze update is vanaf nu te downloaden voor PC spelers!

De update voor de Crimson Heist Test Server zal ongeveer 6GB dragen als je deze via Steam download en 19GB via Uplay! Er zitten ook aardig wat bug fixes en quality of life veranderingen in de nieuwe update. Zo zijn er veel veranderingen gemaakt om de balans in Siege te onderhouden. Voor het balanceren van de operators is het volgende gedaan:

Operator Balancing NØKK (Test Server Only)

While Nøkk’s HEL Presence Reduction is active, Nøkk won’t activate proximity-based gadgets.

Gadgets affected: Ela’s Grzmot Mine, Melusi’s Banshee, Kapkan’s Entry Denial Device, Proximity Alarms, and metal detectors.

Nøkk’s glitch effect will cancel the proximity immunity, resulting in the activation of any gadget in range.

The color of the HEL device on Nøkk’s hand will change colour when bypassing any proximity device.

Flores zal een nieuwe gadget introduceren waarbij hij een getimede explosie kan veroorzaken. Een gadget die Castle nog meer obsoleet maakt dan voorheen. In de video hier boven kan je zien wat deze Harry Potter-esque Operator in zijn mars heeft. Er zijn een boel problemen in de game gerepareerd in de nieuwe patch. Lees de volledige patch notes hier! Buiten dit alles krijgt de map Gonne-6 en Border reworks. De nieuwe operator is direct te krijgen door de Battle Pass aan te schaffen. Twee weken erna kan je deze kopen via R6 credits of met Renown.

Ga jij Operation Crimson Heist spelen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Dit bracht het vorige seizoen!