Review: Pumpkin Jack – Sir Jack Fortesque

Pumpkin Jack verscheen vorig jaar rond Halloween al op Nintendo Switch, Xbox One en Steam. De game verschijnt nu ook op Playstation 4. De hoogste tijd om Jack te verwelkomen als ondode platformer.

Pumpkin Jack is de “Hey mom, can I have MediEvil? No we have MediEvil at home. The MediEvil at home:” variant van de bekende Playstation platformer. Althans, dat zou je zeggen. Het zijn games die qua stijl en gameplay erg veel op elkaar lijken. Het mogen duidelijk zijn dat het een inspiratiebron is geweest voor de ontwikkelaar. De game is bijna helemaal ontwikkeld door één persoon. Alhoewel dit ook zichtbaar is in het uiteindelijke product is het ook een enorme prestatie en is het ook best indrukwekkend als je je bedenkt dat de game best wel wat te bieden heeft.

Het beste van de Playstation 2 era

Pumpkin Jack voelt als een Halloween-viering van je favoriete games uit het Playstation 2 tijdperk. Het voelt heel erg aan alsof je in zijn kern een platformer speelt uit deze tijd. De game heeft alles wat je zou verwachten van een game uit deze tijd. Een handje vol verschillende vijanden, een aantal unieke wapens, thematisch van elkaar verschillende levels, minigame uitdagingen, verzamelobjecten en boss fights met een, jawel, 3-hit-win design.

Het is daarnaast ook een hele korte game. Vergelijkbaar met platform titels uit het Playstation 2 tijdperk die vooral werden gericht op kinderen. Zo speel je Pumpkin Jack binnen een uur of 5 uit en heb je in deze tijd ook de meeste verzamelobjecten gevonden. Sommige zitten goed verstopt waardoor je speelduur iets langer doortrekt, als je voor een completionist run gaat. En dat zou je eigenlijk wel moeten doen. Het kost je niet veel extra moeite, je bent toch al in het level en het levert je uiteindelijk een Platinum trofee op. Tenminste, dat zou het moeten doen.

Er zijn in totaal 6 verschillende levels in Pumpkin Jack. Ieder level verschilt een beetje van de ander en introduceert kleine veranderingen en nieuwe uitdagingen. Deze uitdagingen komen in de vorm van vijanden, platformsecties, minigames en baas-gevechten. De minigames komen op vaste momenten voor in het level en je speelt altijd twee keer deze minigame in één level. De tweede keer is het iets moeilijker dan de eerste keer.

Kleurrijk en luchtig

Pumpkin Jack neemt zichzelf niet heel serieus en dat past wel een beetje bij het beeld dat we eerder hebben afgegeven. Het is een oldschool platformer waarbij je merkt dat de game eenzelfde mate van uitdagingen biedt als de 5 uur durende platform titels op Playstation 2 en Gamecube. Het is niet heel moeilijk, maar uitdagend en speels genoeg om er zoet mee te zijn voor die aantal uurtjes. Het zou ook niet veel langer moeten duren, want de game blijft grotendeels hetzelfde gedurende je speeltijd.

Buiten het feit dat je ieder level een nieuw wapen vrijspeelt veranderd er qua speelstijl niets gedurende de 5 uurtjes. Je krijgt geen extra krachten en er zijn ook geen ervaringspunten die je kunt besteden aan je personage. Het wordt alleen steeds iets lastiger. En met iets, bedoel ik ook echt iets. Het is geen moeilijke game. De checkpoints zijn heel vrijgevig en door vijanden te verslaan of breekbare objecten te slopen krijg je levenspunten terug. Ieder checkpoint bevat een ketel erwtensoep om je gezondheid mee aan te vullen. Ik denk dat ik gedurende mijn playthrough zo’n 5 keer ben gesneuveld en dat was tijdens de bloedvervelende bootsecties van de levels.

Er zijn een tweetal levels waarin je voor een tijdje op een boot zit waarbij een spookkapitein je naar de andere kant brengt. Terwijl je op de boot zit komen er spoken van alle kanten die je kapot moet slaan en af en toe haalt de spookkapitein een grapje uit en laat de boot zinken, of laat hem draaien om zijn as. Hierbij moet je dus op de boot springen zodat je niet het water in pleurt, of je moet naar de andere boot springen die hij oproept. Misspringen, vooral als de boot om zijn as draait, is heel gemakkelijk.

Bossfights!

Ieder level in Pumpkin Jack eindigt met een boss fight. Het zijn geen Dark Souls bosses, maar ze zijn stuk voor stuk wel uitdagend op hun eigen manier. Alle baasgevechten zijn op een bepaalde manier ontworpen zodat je de omgeving gebruikt om de baas te verslaan. Je vecht dus niet 1-op-1 met de baas waarbij je zijn aanval ontwijkt en de beschikbare tijd benut om twee slagen te lossen voordat je weer moet ontwijken. Er zijn duidelijke spelregels verbonden aan het verslaan van een baas. Zo moet je bijvoorbeeld aanvallen ontwijken en de baas naar een plek lokken zodat hij iets kapot slaat waardoor hij even neer valt en je hem kunt aanvallen. Iedere baas heeft een bekende 3-hit-win ontwerp, beter gezegd: 3-cycle-win. Je moet het riedeltje iedere keer drie keer herhalen voordat de baas neer valt. Iedere cyclus wordt het iets moeilijker. De baas wordt dan iets sneller of krijgt nieuwe aanvallen. Deze gevechten waren veruit het leukste om te doen omdat ze af en toe best wel wat uitdaging konden bieden.

Verdict

Al met al is Pumpkin Jack een vermakelijk, maar vrij kort en eenvoudig avontuur. Als je een spirituele opvolger zoekt voor MediEvil dan ben je hier niet aan het juiste adres. Zoek je echter een vermakelijk avontuurtje die je doet denken aan de glorieuze dagen van deze luchthartige stijl platformers? Dan is Pumpkin Jack wellicht een aangename verademing tussen alle grote releases in.