Animal Crossing: New Horizons ontmoet Super Mario!

Eerder lieten we een teaser zien van Animal Crossing: New Horizons. De update kwam er aan en er werd gehint met een bekende paddenstoel en ster. Die items hadden we eerder bij een Nintendo game gezien, zou er dan een echte fusering plaats gaan vinden tussen deze twee iconen?

En ja hoor, daar is de update dan. Animal Crossing: New Horizons is nu gevuld met leuke en bijzondere Super Mario items! Dit omdat de Super Mario Brothers hun 35’ste verjaardagsfeestje mogen vieren dit jaar. Dat moet uiteraard gevierd worden, toch? Je kan nu je hele eiland bijvoorbeeld in de iconische stijl van de Super Mario games decoreren. Bijvoorbeeld door de bekende blokken te sparen en de Question mark blokken te kopen. Of, plaats twee groene warp pipes op je eiland. Zo kan je super snel heen en weer reizen over je eiland, tof! Ook kan je je kleden als één van de bekende karakters van de spel series. Prinses Peach, Mario, Luigi en nog véél meer. Ren dus straks snel naar de shop en spot de nieuwtjes!

De gratis update zal 25 februari online komen op Animal Crossing: New Horizons, dan is het tijd om je Switch te updaten en gelijk online te springen. De items kan je daarna vinden in de townhall. Ga vervolgens naar de ATM en kijk bij de Nook Shopping optie. Hier zal al het leuks verschijnen wat je dan met Bells aan kan schaffen. De items komen vrij op 1 maart! Zorg dat je gewoon genoeg Bells hebt, dan kan je helemaal los!

Wohoo!