Next Gen Playstation VR in ontwikkeling voor Playstation 5

Sony bevestigd in een blog post bezig te zijn met een next-gen Playstation VR headset voor de Playstation 5. De headset borduurt verder op het succes van de Playstation VR headset voor Playstation 4.

Er is nog een hele lange weg te gaan. Dus de nieuwe headset verschijnt niet in 2021, laat Sony weten. Wél willen ze al de eerste details bekend maken. Zo wordt de verbinding tussen de headset en de Playstation 5 met één kabel gedaan. Je hebt dus geen spaghetti toestand meer zodra de next-gen headset verkrijgbaar is. Daarnaast verschijnt er ook een gloednieuwe controller voor Playstation VR 2. De nieuwe controller neemt enkele features van de DualSense over.

Playstation VR 2 zou een immens grote stap moeten zetten vanaf de eerste headset. Zo wordt alles verbeterd. Hogere resolutie, breder gezichtsveld, trackig van beweging en input. Sony geeft nog geen exacte details, maar uit de enthousiasme uit de blogpost is op te merken dat de ontwikkeling goed. Het ziet er rooskleurig uit voor VR gaming.

Of je nu al speelt op Playstation VR of van plan bent om Playstation VR 2 op te gaan pakken in de toekomst, Sony is er nog lang niet klaar mee. Aanstaande titels die verschijnen voor Playstation VR zijn After the Fall, Sniper Elite VR en Humanity.

Anderhalf geleden lieten we jou al weten wat wij de beste games voor Playstation VR vonden. Het lijstje is nog steeds aardig accuraat! Staat jouw favoriete VR game er tussen? Astro Bot heeft zelfs een vervolg gekregen op de Playstation 5! Wie weet keert hij terug in een tweede Rescue Mission voor Playstation VR 2!