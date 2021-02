Nog 2 Final Fantasy 7 games in ontwikkeling

Er zijn nog twee Final Fantasy 7 titels in ontwikkeling. Dit laat Square Enix via hun sociale kanalen weten, iets na de State of Play van 25 februari. Beide titels zijn onderweg naar iOS en Android apparaten.

De eerste van de twee is Final Fantasy 7 The First Soldier. Het is een Battle Royale titel die zich afspeelt in Midgar, vóór de gebeurtenissen uit het basisspel. Als een SOLDIER, maak gebruik van al je speciale krachten in het gevecht om te kunnen overleven. In de getoonde gameplay trailer zien we al hoe Midgar er op de mobiele versie uit kan zien. We zien verschillende personages die waarschijnlijk aan te passen zijn naar je eigen voorkeur. The First Soldier zou dit jaar nog moeten verschijnen op iOS en Android.

That’s not all, we’re also presenting two new mobile games! Here’s @FinalFantasy VII The First Soldier – a battle royale game set in Midgar before the events of FFVII. As a SOLDIER candidate, make full use of your abilities in a battle for your survival. pic.twitter.com/EUe3kfonMr — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) February 25, 2021

De tweede game die er aan komt is Final Fantasy 7 Ever Crisis. In tegenstelling tot de Battle Royale titel is dit een singleplayer game die zich afspeelt in verschillende hoofdstukken. Ever Crisis bevat de hele Final Fantasy 7 tijdlijn. Dus niet alleen het basisspel, maar ook Advent Children, Crisis Core, Before Crisis en Dirge of Cerberus. De game zou in 2022 verschijnen op iOS en Android toestellen.

The second mobile game we’re presenting today is @FinalFantasy VII Ever Crisis. It’s a chapter-structured single player game covering the whole of the FFVII timeline – including the events of the original game and the FFVII compilation titles. pic.twitter.com/jFJVslYks0 — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) February 25, 2021

Kijk jij er naar uit om het avontuur in Midgar op te pakken in één van deze mobile games?