Final Fantasy 7 Remake Intergrade aangekondigd voor Playstation 5

De State of Play van 25 februari sloot af met met een oude bekende. Final Fantasy 7 krijgt een nieuw hoofdstuk op Playstation 5. Spelers die de Playstation 4 versie al hebben mogen kosteloos upgraden naar de Playstation 5 versie. Het extra hoofdstuk van de game is echter niet gratis. Deze kunnen fans afzonderlijk aanschaffen nadat ze de Playstation 5 upgrade hebben geïnstalleerd.

“In the brand new episode featuring Yuffie, play as ninja Yuffie Kisaragi as she infiltrates the shadowy Shinra corporation to steal a powerful Materia and restore glory to her homeland. Play alongside new characters and enjoy an expanded gameplay experience featuring multiple new combat and gameplay additions.”