Pokemon Diamond & Pearl krijgen een remake

Geruchten gingen rond over een potentiële remake van Pokémon Diamond en Pearl. Dat gerucht is vandaag werkelijkheid geworden. Word deze remake hetzelfde als die van Pokémon Yellow? Nee! Is dat erg? Helemaal niet, kijk maar naar de trailer!

De remake van Diamond en Pearl gaan onder de namen Brilliant Diamond en Shining Pearl. Ze behouden de originele chibi stijl en hebben een grote hoeveelheid aan heldere kleuren gebruikt. Ik persoonlijk smelt weg bij de gedachten dat ze zo dicht bij de originele stijl blijven, terwijl er toch degelijk verbetering is in de resolutie, kleuren en details. Het gaat een nostalgische ervaring beloven, die ervoor zorgt dat ik mijn Nintendo Switch even goed ga ontstoffen. Redactielid Nicholas had het al over iets met secondelijm en zijn Switch… Bekijk de trailer hier beneden!

Er is helaas nog geen datum bekend voor de games, wel is bekend dat ze later dit jaar nog zullen verschijnen! De ontwikkelaars, ILCA, Inc., staan onder andere bekend als degenen achter Pokémon Home. De originele games kwamen uit in 2006, dat is dus 15 jaar geleden. Lijkt ons een mooie tijd voor een toffe remake. Deze aankondiging kwam gepaard met een aantal andere bijzonderheden, die je op onze site terug kan vinden!

