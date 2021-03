Geen films meer huren of kopen via Playstation

Sony kondigde vannacht aan dat het huren of kopen van films via hun eigen diensten niet meer mogelijk zal zijn. Dit komt voornamelijk ook door de gebruiker zelf, dat gaan we uitleggen!

Sony Interactive merkte namelijk op dat er grote veranderingen plaats hebben gevonden in hoe consumenten aan hun entertainment trekken komen. Er is een exponentiële groei in het gebruik van streaming- en ad-based services. Denk hierbij aan Netflix, Crunchyroll, Amazon Prime, Hulu, Disney+ en de lijst gaat door. Hierdoor daalt de afzet van gekochte en gehuurde films vrij snel over de afgelopen jaren. Sony gaat dan ook niet proberen op te boksen tegen deze ‘nieuwere’ markt. Zij gaan de focus blijven leggen op entertainment via hun games. Hierdoor kunnen ze meer ruimte bieden voor streamingdiensten om gretig gebruik te maken van de Playstation 4 en 5, want veel mensen gebruiken de consoles toch nog als media device.

Voor nu kan je nog gewoon films kopen en huren via de Playstation Store. Dit zal namelijk vanaf 31 augustus 2021 stoppen. Content die al gekocht is kan nog steeds gebruikt worden, dus maak je niet druk als je al geld uit hebt gegeven. De mediaspeler van Sony zal altijd blijven werken en je content staat gewoon veilig en wel in je bibliotheek! Sony bedankt de fans wel voor het gebruik maken van alle entertainment ervaringen die Sony te bieden heeft en hoopt dan ook dat dit zo zal blijven. Ik denk dat Sony zich daar niet druk over hoeft te maken.

Wat vind jij van deze keuze? Speelt Sony goed in op de huidige markt, of zijn ze eigenlijk nog vrij laat met het opheffen van deze diensten? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!