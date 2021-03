Vecht tegen 6 Jads tegelijk in Old School RuneScape

RuneScape. Kennen we die game nog? Als je een beetje bij de les bent gebleven weet je dat er nu twee versies van de game bestaan. RuneScape (3) en Old School RuneScape. Die laatste heeft vanaf vandaag een nieuwe zeer pittige uitdaging voor je klaarstaan.

Old School RuneScape is de laatst nieuwe versie van RuneScape, maar is gebaseerd op de oude versie uit 2007. Deze versie staat los van de HD versie met het nieuwe combat-systeem en heeft ook een eigen verhaal, gebieden, spullen en noem maar op. Een nieuwe aanvulling, sinds vandaag, laat spelers het opnemen tegen een van de sterkste beesten uit de game, maar dan tot 6 tegelijk. 6 Jads! Dit is de TzHaar-Ket-Rak’s uitdaging.

Kennen we de Fire Cape nog van vroeger? Deze glorieuze cape werd gedragen door de sterkste Members. Om de cape te verdienen moesten spelers de destijds meest uitdagende content overwinnen. 63 golven van steeds sterker wordende vijanden met als laatst de TzTok-Jad. Een beest van level 702 die de meeste spelers met één klap kon verslaan.

Omdat dit al lang geleden is, en we sindsdien veel hebben geleerd, maar ook veel meer nieuwe en betere trucjes hebben. Is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Wat dacht je van een TzTok-Jad, maar dan sterker, maal 6? Dat is de nieuwe uitdaging in de TzHaar stad.

In de TzHaar-Ket-Rak uitdaging nemen spelers het op in verschillende uitdagingen tegen steeds meer JalTok-Jads, een sterkere variant van de TzTok-Jad. De laatste uitdaging laat spelers het opnemen tegen 6 van zulke beesten tegelijkertijd. De JalTok-Jad kwam voorheen alleen voor in de Inferno. In ronde 68 moesten spelers het opnemen tegen drie tegelijk. Nu dus het dubbele. Het monster is level 900 en kan maximaal 113 schade aanbrengen in één klap.

Als je de uitdaging weet te voltooien krijg je geen Fire Cape, maar krijg je de optie om je TzTok-Jad huisdier uit te laten zien als een JalTok-Jad. Ga jij het opnemen tegen 6 Jads tegelijk?