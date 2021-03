De strijd om de koppositie in de LEC spring split

Morgenavond wordt de strijd om de koppositie in de LEC verder vervolgd. In de match of the week, die dit keer op vrijdag is, speelt Rogue tegen G2 Esports. Beide teams verloren tot dusver slechts twee games en wonnen de elf andere games. Voor Rogue was één van die verliezen veroorzaakt door G2 Esports zelf. Morgenavond vind de re-match plaats en kan Rogue wraak nemen voor de eerdere game tegen G2 Esports. We kunnen in ieder geval uit kijken naar een spannend potje League of Legends, wanneer de twee beste teams uit Europa het tegen elkaar opnemen.

Maar er wordt niet alleen gevochten om de koppositie in de LEC komend weekend. Onder Rogue en G2 Esports is nog een hele gevecht bezig om plaatsing in de play-offs. Op een gedeelde derde plaats staan SK Gaming en MAD Lions. MAD Lions krijgt komend weekend Schalke 04 en Rogue als tegenstanders. Rogue wordt een pittige game voor ze maar tegen Schalke 04 zou het team een winst moeten kunnen oppakken. SK Gaming treft Team Vitality en Fnatic. Team Vitality speelt in de afgelopen weken steeds beter en kan een lastige tegenstander worden. Fnatic loopt één punt achter op SK Gaming en zullen dus gebaat zijn bij een winst om op de ranglijst te klimmen.

Fnatic treft dit weekend alleen maar directe concurrenten. Met op zaterdag SK Gaming, treedt het vrijdag eerst aan tegen Excel. Excel heeft twee punten achterstand op Fnatic in de LEC en verdedigt de zesde en laatste plek voor play-offs. Deze zesde plek delen ze voor nu met Schalke 04 en Misfits Gaming. Misfits Gaming krijgt met G2 Esports een zware game en een wat makkelijkere game tegen Astralis. Schalke 04 heeft een soort gelijke weekend met als zware game tegen MAD Lions en een wat makkelijkere game tegen Astralis. Maar Astralis speelt net als Team Vitality steeds beter. Maar speelt Astralis nu goed genoeg om eventueel weer aansluiting te vinden voor de play-offs race?