Monster Hunter Stories 2 komt ook naar PC

Het tweede deel in de Monster Hunter Stories sub-franchise verschijnt ook op PC via Steam. Spelers die de game nu alvast vooruit bestellen krijgen extra outfits in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Switch spelers krijgen meer extra’s als ze Rise ook hebben gespeeld.

Er liggen meerdere pre-order bonussen in het verschiet voor Monster Hunter Stories 2 spelers op Nintendo Switch en PC. Verschillende outfits die het uiterlijk van je personage aanpassen kunnen worden vrijgespeeld door de game vooruit te bestellen of de deluxe versie te bestellen. De game komt alleen digitaal naar PC. Nintendo Switch spelers kunnen de game zowel fysiek als digitaal aanschaffen.

Indien je Monster Hunter Rise al hebt gespeeld op je Nintendo Switch tegen de tijd dat je aan de slag gaat met het tweede deel in Monster Hunter Stories, krijg je een extra outfit. Je speelt dan de Kamura Garb layered armor vrij voor je personage. Je kunt ook drie extra outfits ontgrendelen door de drie nieuwe Amiibo te scannen die verschijnen: Ena, Razewing Ratha en Tsukino.

Iedereen die de game vooruit besteld op PC of Nintendo Switch krijgt de Kamuro maiden outfit voor je metgezel Ena. Iedereen met een deluxe uitvoering van de game krijgt ook het volgende:

Razewig layered armor

Door Nergigante geïnspireerd kapsel

Kuan Coat outfit voor Ena

Twee outfits voor Navirou

Twee sticker vellen met verschillende figuren die je tegenkomt op je reis in de game.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin verschijnt gelijktijdig met de Nintendo Switch versie op PC, op 9 juli 2021. Monster Hunter Rise verschijnt exclusief voor Nintendo Switch en is later deze maand, vanaf 26 maart verkrijgbaar.