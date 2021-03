Apex Legends vanaf vandaag op Nintendo Switch!

DROP, SHOCK & ROCK! Het is tijd voor de Apex Legends om de hybride Nintendo Switch console in te springen. Waar drop jij met de squad?

Apex Legends is middels één van de meest succesvolle Battle Royale titels op de markt. De game krijgt op reguliere basis leuke evenementen en zit middels al in seizoen 8! De game is vanaf vandaag voor iedereen gratis te downloaden op de Nintendo Switch. De game neemt zo’n 30GB in beslag, dus koop maar vast een grotere MicroSD kaart! Hier beneden kan je zien hoe de game vergelijkt met de PS4 versie. Panic Button, de studio die de port ontwikkeld, heeft nog niet teleurgesteld tot dusver! Laten we er dan maar vanuit gaan dat dat dus helemaal goed gaat komen.

Hoe de game echt loopt, speelt, voelt en eruit ziet op de Nintendo Switch, kan je hier beneden bekijken. Deze YouTubers heeft de laatste uren besteed aan het kort reviewen van Apex Legends op de Switch. Switch spelers krijgen de eerste 2 weken dubbel zoveel experience, 30 gratis Season 8 Battle Pass levels en een Legendary Pathfinder skin (P.A.T.H.). Het nieuwste seizoen past King’s Canyon voor de zoveelste keer aan, dus ga het zeker even allemaal bekijken! Het is naar mijn mening niet het beste seizoen, maar de nieuwe legende die je kan spelen is wel een tikkeltje bijzonder, op de goede manier!

Ga jij de game spelen op Nintendo Switch? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!