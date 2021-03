Review: Bravely Default 2

Bravely Default 2 is het derde deel in de Bravely franchise, maar beschikt over een volledig losstaand verhaal. Hierdoor is deze JRPG geschikt voor zowel terugkerende als gloednieuwe spelers op Nintendo Switch.

De eerste Bravely Default game verscheen met veel lof op de Nintendo 3DS. Het duurde niet lang voordat er een vervolg verscheen onder de naam ‘Bravely Second’. Bravely Default 2 was dan ook best een verrassing. Gelukkig is het in praktijk iets minder verwarrend dan het lijkt. Bravely Second is namelijk een direct vervolg op Bravely Default. Bravely Default 2 is een nieuw verhaal en staat los van het eerste deel. Alhoewel het uiteraard voortborduurt op de mechanieken die de serie introduceerde op de Nintendo 3DS.

De JRPG bingo-kaart

Bravely Default 2 is een rasechte JRPG (Japanese Role Playing Game). Dit betekent niet per se dat het een RPG is van Japanse afkomst, maar dat het typisch speelt als een RPG van Japanse afkomst. Het is een grote sub-genre binnen de RPG titels waar veel games in passen. Waaronder ook Final Fantasy (van dezelfde ontwikkelaar en uitgever, Square Enix). Waar Final Fantasy door de jaren heen een meer moderne aanpak is gaan hanteren met een nieuwe combat-stijl, tekenstijl en perspectief is de fanbase van de meer traditionele Final Fantasy titels nog steeds erg groot. Het voelt dan ook aan alsof Square Enix met Bravely Default ook de ruggen van al deze fans wilt krabben. Het speelt, voelt en deelt veel van dezelfde charmes en quirks als een Old School JRPG. Zelfs de opzet van het verhaal is een die je van mijlenver ziet aankomen.

Het verhaal gaat namelijk over de helden van het licht, waar jij deel van uit maakt. Je deelname aan deze bende van vier lijkt heel erg toevallig. Je wordt wakker op een strand na een schipbreuk en je weet niet meer hoe het is gekomen, je bent alles vergeten. Per toeval ontwaakt er een verborgen kracht in je terwijl je iemand probeert te redden van een stel schurken. Nu is het duidelijk. Jij bent de uitverkorene. Jij moet de kristallen terug halen uit de 5 koninkrijken om het balans in de wereld te herstellen. En zo begint het echte avontuur.

Brave of Default?

Bravely Default 2 verwerkt de naamstelling van de game direct in de gevechten. Het is een op-je-beurt-wachten soort JRPG. Ieder lid van jouw groep en iedere vijand mag aanvallen in beurten. Door een meter die volloopt onder de levensbalk van je personages zie je ongeveer wanneer deze aan de beurt is. Voor vijanden geldt dit niet. Je ziet niet wanneer zij aan beurt zijn, maar laten een klein gevarendriehoekje zien als ze bijna hun slag gaan slaan. Zodra zij aan de beurt zijn geldt dezelfde regel als voor de speler. Brave, of Default?

Een uniek systeem in deze JRPG is namelijk het Brave en Default systeem. Je kunt namelijk beurten opsparen, om vervolgens in één keer te ontladen. Je kunt ook alvast toekomstige beurten opofferen, om nu alvast meerdere zetten tegelijk te doen. Het strategisch inzetten van dit systeem kan je enorm goed helpen bij lastige bazen, maar door het gros van de game je ook enorm helpen om de ‘noodzakelijke’ grind te versoepelen. Met de Brave optie, offer je 1BP (Brave Point) op om een extra actie uit te voeren. Hierdoor kan je zwakke monsters meteen uitschakelen om XP te verzamelen bijvoorbeeld. Na ieder gevecht wordt je BP weer terug gebracht naar 0. Dus je kunt als je zelfverzekerd bent van je overwinning je toekomstige beurten opofferen om nu veel schade aan te richten.

Naast het opsparen en inzetten van meerdere beurten tegelijk is het gevechtssysteem in Bravely Default 2 niet heel anders dan je traditionele turn-based JRPG. Je kunt aanvallen met het wapen in je hand. Indien de vijand een zwakte heeft voor dit soort wapen breng je extra schade toe. Daarnaast kan je spullen uit je inventaris gebruiken zoals levensdrankjes en werpmessen. Ten slotte heb je verschillende spreuken en speciale aanvallen die kunt aanrichten afhankelijk van het soort rol je personage heeft aangenomen.

Flexibel te werk gaan

Het class-systeem in Bravely Default 2 is niet in steen gegoten. Het is niet per se zo dat karakter X een tovenaar is en karakter Y is een dief. Je kunt op ieder moment van class veranderen met het ‘Jobs’-systeem. Al deze classes kan je vervolgens afzonderlijk van elkaar per karakter trainen om nieuwe acties vrij te spelen. Je begint met de Freelancer en de Black Mage Job, maar naarmate je verder komt in het verhaal speel je nieuwe Jobs vrij. Per karakter kan je invullen welke Job je gaat geven aan welke personage. Vervolgens kan je hier ook de uitrusting op aanpassen. Black Mage’s gebruiken namelijk magische spreuken. Als je een karakter met een Black Mage Job een toverstaf geeft, gaat hun magische aanvalskracht omhoog.

Er zijn verschillende manieren om Jobs in niveau te laten stijgen zodat je in het geval van de Black Mage, steeds meer en sterkere spreuken vrijspeelt. De meest voor de hand liggende manier om te stijgen in level is door te vechten met monsters. Net als XP voor je eigen level, krijg je ook JP om je Jobs mee te trainen.

Er zijn ook meer dan genoeg nevenactiviteiten zoals quests om op te pakken. Deze variëren van soort tot soort en de meeste zijn vrij basale opdrachten. Toch zitten er af en toe best wel vermakelijke quests tussen waardoor je meer van de wereld en de personages te weten komt. Tijdens het spelen van het verhaal en het voltooien kan je gesprekken voeren met je groepje waardoor de personages in je groep nog meer tot leven komen.

Oud en Nieuw

Bravely Default 2 is in zijn kern echt een Old School JRPG, maar er zijn hier en daar toch een aantal vernieuwde elementen die erg goed smaken bij dit rollenspel. Zo introduceert Bravely Default 2 een passieve manier om voortgang te boeken terwijl je niet aan het spelen bent. Al vroeg in het verhaal krijg je toegang tot een schip die je de zee op kunt sturen. Het schip kan maximaal 12 uur lang onderweg zijn voordat deze weer terugkeert naar de haven. De tijd van deze bootreis loopt zelfs door als je Nintendo Switch in slaapstand staat. Zodra het schip terug keert krijg je verschillende beloningen voor je reis. De beloningen zijn iedere keer willekeurig, maar komen in ieder geval voor in de vorm van geld, XP orbs en JP orbs. Zo kan je dus ook als je niet speelt je eigen level en je Jobs naar een hoger niveau tillen. Het is een leuk extraatje, alhoewel het niet zo vermakelijk was als de StreetPass minigame in het eerste deel op de 3DS.

Een andere aangename verandering in Bravely Default 2 is dat er geen willekeurige gevechten meer zijn. Indien je bekend met met oude JRPG titels, waarbij Pokémon ook een groot voorbeeld is, ben je ook bekend met ‘Random Encounters’. In Bravely Default 2 zie je altijd de vijanden in beeld. In kerkers, maar ook in de wereld waar je je in verplaatst om van de ene naar de andere locatie te reizen. Zo kan je proberen om vijanden te omzeilen zodat je geen gevecht aangaat. Of je kan er juist voor kiezen om zoveel mogelijk gevechten aan te gaan. Het is aan jou. Je wordt in ieder geval niet meer lastiggevallen met (als je pech hebt) een Random Encounter na iedere 3 stappen die je zet.

Bob Ross is een Chibi

Bravely Default 2 heeft over het algemeen een heel erg mooie tekenstijl. Net als in mijn verhaal tot nu toe weet Square Enix ook hier om een mooie combinatie te maken tussen nieuw en oud. De tekenstijl mengt een modernere grafische stijl met Old School elementen zoals ouderwetse icoontjes en een typisch ouderwets Japans ontwerp voor vijanden. De wereld zelf zit vol met details. Voornamelijk de belangrijke locaties die je bezoekt zoals steden. Deze zijn op een soort schilderij achtige manier getekend en het is simpelweg gewoon heel erg mooi om te zien. Iets waar ik even aan moest wennen was de tekenstijl van de personages. Het zijn allemaal chibi’s (kleine schattige poppetjes met grote hoofden). Weer iets traditioneel Japans. Het past niet echt bij de rest van het uiterlijk van de game. Alsof ze niet thuis horen in de wereld. Hoe meer ik speelde, hoe meer vrede ik er mee kreeg en op een gegeven moment ging ik het zelfs waarderen. Je merkt namelijk dat er veel verschillende stijlen worden gebruikt in Bravely Default 2. De bovenwereld, steden, kerkers en ga zo maar delen verschillen stuk voor stuk in stijl en perspectief.

Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Bravely Default 2 een soort van viering is van de JRPG genre en dit laat zien met veel elementen die niet per se nieuw zijn, maar wel goed bij elkaar passen. Ook in de muziek van de game hoor je dat het gaat om een rasechte JRPG. De Battle Theme klinkt als Battle Theme en kent een vrij eenvoudig verloop. Deze geeft echt een ouderwets JRPG gevoel af. De opening theme daarentegen geeft een groots en hemelse toon aan. De toon van een groot en heldhaftig avontuur. Deze sound zou je misschien meer plaatsen bij een iets modernere variant van een JRPG.

Verdict

Bravely Default 2 raakt bijna alle juisten snaren aan. Square Enix neemt de oude Final Fantasy games als formule, maar tovert het om naar iets compleet nieuws in deze unieke JRPG voor Nintendo Switch. Het combineert oude elementen, met slimme, nieuwe en flexibele elementen. Deze aanpak is niet alleen spelenderwijs voelbaar, maar ook waarneembaar en hoorbaar tijdens het spelen.

Ik kan Bravely Default 2 makkelijk aanraden aan iedereen die kan genieten van een Old School JRPG. Maar ook aan liefhebbers van modernere JRPG’s aangezien deze titel genoeg nieuwigheid met zich meebrengt om een brug tussen oud en nieuw te slaan. Helaas blijven sommige ouderwetse quirks ook mét alle verbeteringen enigszins in takt. Zo is grinden ook een onderdeel van deze JRPG, alhoewel je de game wel een tandje makkelijker kan zetten in de instellingen.

Interesse naar meer JRPG’s voor Nintendo Switch? Klik dan hier!