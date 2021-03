Square Enix houdt digitale showcase op 18 maart

Square Enix Direct, ik bedoel Square Enix Presents! De ontwikkelaar en uitgever gaat volgende week een digitale showcase houden waarin ze updates geven over aanstaande games. Misschien staan er ook nog enkele verrassingen klaar.

Het is de eerste keer dat Square Enix een digitale showcase houdt voor nieuwe aankondigingen. Voorheen konden we Square Enig titels al zien tijdens andere digitale evenementen zoals de Playstation 5 Showcase, Nintendo Direct enzovoorts. Ditmaal is het dus een eigen show met alleen maar titels die ze zelf in ontwikkeling hebben en uitgeven. De show begint op 18 maart 18:00 en kan bekeken worden op YouTube en Twitch.

Wat mogen we verwachten?

De show gaat 40 minuten van je tijd in beslag nemen en laat onder andere de volgende titels voorbij gaan:

Onthulling van de volgende game binnen de Life is Strange franchise.

Nieuwe beelden en informatie over Outriders.

Balan Wonderworld.

Tomb Raider 25th Anniversary.

Marvel’s Avengers.

Just Cause Mobile.

Nieuwe mobile game van Square Enix Montreal.

Een blik op enkele eigenzinnige games van zusterbedrijf TAITO.

We krijgen dus minimaal 2 nieuwe titels te zien. Eentje binnen de Life Is Strange franchise en een nieuwe game van SE Montreal. We kennen deze Franse studio onder andere van Lara Croft GO, Hitman Go en Deus Ex GO. Wat krijgen we nu? Just Cause GO? Final Fantasy GO?

Wat hoop jij te zien tijdens de digitale showcase? Gaan de 40 minuten gevuld worden met bovenstaande nieuwtjes of heeft de studio achter Final Fantasy nog een verrassing achter de hand?