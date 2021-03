Review: Apex Legends op Nintendo Switch

De Nintendo Switch is een verbazingwekkend krachtig apparaatje. Door de jaren heen zagen we tientallen indrukwekkende Switch versies. Helaas is Apex Legends niet zo’n indrukwekkende port.

Apex Legends is vanaf nu speelbaar op Nintendo Switch. Zoals je misschien al kan raden moet de hybride handheld versie op veel vlakken inleveren. Zo wordt de resolutie drastisch terug gebracht tot 720P in TV mode en 576P in handheld mode. Daarnaast speel je altijd met maximaal 30 frames per seconde. Zowel docked als in handheld mode. Daarnaast is de grafische kwaliteit van ronduit alles terug geschaald om de hectische Battle Royale naar de Nintendo Switch te brengen. Helaas zijn al deze compromissen nog steeds niet genoeg om een speelbare ervaring te bieden.

Apex Legends

Een Battle Royale van de makers van Titanfall. Apex Legends speelt zich af in hetzelfde universum als de populaire shooter reeks van Respawn Entertainment. Het is één van de meest verfijnde Battle Royale titels op dit moment. Vooral om dit feit is het jammer dat de Nintendo Switch versie bij veel spelers een slechte eerste indruk achter laat.

In onze review van meer dan twee jaar geleden spraken we al over het vermoedelijke succes van de game. Nu, twee jaar later zien we wat een goede basis voor elkaar kan krijgen in de Battle Royale scene. Respawn’s Apex Legends gaat als een raket en we zitten nu al in het achtste seizoen. Ieder seizoen introduceert Respawn Entertainment een nieuw karakter en veranderingen in de speelgebieden. Van gloednieuwe speelvelden zoals Olympus uit Seizoen 7 tot grote aanpassingen in bestaande speelvelden.

Deze aanpassingen komen niet zomaar maar worden kort van te voren al een beetje blootgegeven door trailers, teasers en release video’s. Er is altijd een soort verhaal of gebeurtenis die leidt tot de komst van nieuwe Legends en veranderingen in de wereld. Vlak voor Seizoen 7 zag je bijvoorbeeld dat de gigantische Olympus map steeds dichterbij verscheen. Je zag in de verte een soort van gigantisch vliegschip en iedereen vroeg zich af wat dit te betekenen had. Respawn lijkt hier Fortnite als voorbeeld te pakken om hun game altijd levend aan te laten voelen. Het lukt ze aardig goed. Ieder Seizoen voelt Apex Legends fris aan.

Nintendo Switch

Spelers op Nintendo Switch starten in het achtste seizoen van de game, en een klein beetje laat. Daarom krijgt iedere Nintendo Switch speler gratis 30 Battle Pass levels. Er is een gratis en en betaalde lijn in de Battle Pass. De betaalde lijn kost ongeveer een tientje en geeft je direct toegang tot een aantal unieke skins voor bepaalde personages en wapens. Hoe meer je speelt, hoe meer cosmetica je vrijspeelt. Als je genoeg speelt behaal je zelfs genoeg muntjes om de volgende Battle Pass zonder extra kosten aan te schaffen. Er zijn 110 levels in de Battle Pass en sinds het zevende seizoen voelt de voortgang een stuk trager dan voorheen.

Uiteraard krijg je de mooiste beloning pas op level 110. Dit is een alternatieve versie van de skin die je krijgt op level 100. Dit zijn altijd twee wapenskins met unieke effecten.

Ben je al aardig goed op weg met de Battle Pass op PC, Playtstation of Xbox? Helaas want ondanks de game cross-play heeft, is er geen cross-progression. Iedereen begint op Nintendo Switch met een schone lei. Geen levels, geen skins en ook geen extra personages. Het is natuurlijk heel fijn dat je samen kan spelen met al je vrienden op Xbox, Playstation en PC, maar zet voor je eigen plezier deze cross-play mogelijkheid op dit moment uit. Als Nintendo Switch speler zit je namelijk direct in het nadeel door alle beperkingen die de Switch versie met zich meebrengt. Alle andere versie draaien namelijk tot 4K en tot 144 FPS(PC).

Hoe speelt Apex Legends op de Switch?

We zijn niet vies van Apex Legends. Ieder seizoen weet Respawn ons weer terug te trekken in het Ravijn van de Koning. Zo konden we de Nintendo Switch versie niet zomaar negeren. We hebben deze versie getest op een Nintendo Switch Lite in handheld mode en op TV via een Nintendo Switch dock met een standaard Nintendo Switch versie. In beide gevallen is de ervaring verre van optimaal.

In de Nintendo Switch versie introduceert Panic Button (makers van de Switch port) bewegingsbesturing. Dit is een positieve toevoeging voor Switch spelers. Veel FPS spelers op Nintendo Switch zijn immers gewend aan deze besturingsopties in bijvoorbeeld Splatoon 2. Helaas werkt deze besturing nog niet zoals je graag ziet. Horizontale beweging vereist namelijk dat je je controller, of Switch in die richting beweegt, in plaats van naar die richting tilt. Horizontale beweging werkt wel zoals je verwacht.

Een shooter spelen met handheld controls op de Switch is niet optimaal, dus je kan altijd een Switch Pro controller aansluiten om je ervaring wat te optimaliseren. Maar ook hier merk je misschien als console veteraan dat je er niet veel van bakt. Wat scheelt er?

Performance

De Nintendo Switch versie draait op maximaal 30 FPS, maar deze target wordt in veel gevallen niet gehaald. Zelfs het oprapen van spullen wordt een klus waarbij je even scheef moet kijken terwijl je je tong uitsteekt. De performance is gewoon echt niet goed. Tijdens vuurgevechten valt dit het meest op en schiet iedereen letterlijk de sterren van de hemel omdat je met de lage frames absoluut niet kunt bijsturen. Zelfs niet met de half-werkende bewegingsbesturing.

Ik belande in een 3 tegen 1 gevecht. Als we deze wonnen betekende het de eerste Switch Victory, maar helaas. Omdat ik alleen een Triple Take en R99 had verloor ik in no-time van de vijand met een Spitfire. Door de barslechte performance van de Switch versie is dit wapen zonder twijfel de enige kansmaker in een vuurgevecht. Snelle en hele langzame wapens zijn door de lage frames in gevechten niet bij te sturen.

Verdict

Apex Legends is een geweldige Battle Royale en nog een betere shooter. Het is een van de, als niet de beste Battle Royale game op dit moment. Helaas laat de Nintendo Switch versie een hele slechte eerste indruk achter bij een grote groep nieuwe spelers. Wellicht hadden EA en Panic Button deze versie nog iets langer moeten laten garen, tot bijvoorbeeld de Nintendo Switch Pro?

Voor nu keren we voor Apex terug naar de Playstation versie.