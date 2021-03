Vijf games om lekker boos bij te worden!

Soms heb je zo’n dag dat misschien alles tegenzit. Of heb je een dag dat je het gevoel hebt dat je moet ontladen, je pure rage te uiten. Maar, misschien heb je een dag dat je juist je uithoudingsvermogen wilt testen. Geen probleem, wij hebben een leuk lijstje met games waar je sowieso boos van gaat worden! Wrap je scherm, tv of console in bubbeltjesplastic, gebruik je goedkoopste toetsenbord, muis of controllers en bereid je voor op een avondje stevig schreeuwen!

Cuphead

Met zijn schattige en old skool artwork lijkt Cuphead een gezellig spelletje. Je kan het alleen spelen of gezellig met een maatje. Het retro concept en de stijl maakt een leuke run en gun game. Als Cuphead of Mugman speel je door diverse levels heen met heftige boss battles. Nou zou je denken, leuk even een leveltje en dan even zweten voor een boss. Niets is wat het lijkt, laat je niet beïnvloeden door je 1930 stijl en muziek. Deze game gaat je geheid laten schreeuwen! Met diverse gekke, enge en ludieke monsters te verslaan zwoeg jij je door het spel. Met onwijs goede reviews maakt dat dit spel gewoon echt goed in elkaar zit. Wanneer jij dit spel weet uit te spelen zonder iets kapot te maken verdien je een lintje! Boos-word-level: through the roof!

Dark Souls (alle delen)

Het spel wat niet voor horror haters is. Het spel met prachtige duistere visuals. Een spel met bloedstollende monsters. Een spel met een vervelende save modus zodat je alles weer opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw kan spelen als je dood gaat. En dat ga je zeker doen, dat dood gaan. Open wereld games waar je als speler op een derde-persoon perspectief door gaat lopen, op avontuur! Een ontdekkingsreis door een geweldige wereld met meedogenloze boss fights waar je echt skill moet gebruiken. Deze game leert je ook gaandeweg skills die je nodig hebt om überhaupt ergens te komen. Mocht je deze Dark Souls marteling nou echt lekker vinden kan je de opvolgende titels spelen om even verder te genieten van soms onmogelijk voelende gevechten. En mocht je denken dat het monster dood is? Nee hoor, hij doet maar alsof. Boos-word-level: Ik ga nu even huilen in bed en we proberen het morgen opnieuw.

Counter Strike: Global Offensive

Een shooter, het lijkt zo simpel. Je hebt een bom, je hebt geld, koopt wapen en rushed A of B. Je plant de bom, of ontmanteld deze en je wint. Easy peasy lemon squeezy. Het is eigenlijk gewoon difficult difficult lemon difficult. Want, wanneer jij eerder schiet en de enemy maar één keer; jij bent eerder dood. Of je scoped eerder maar jij bent alsnog dood. Of jij rushed kei hard en overvalt de vijand, nee, jij bent nog steeds ALS EERSTE DOOD! Sorry, ik liet mij even gaan. Counter-Strike: Global Offensive triggerd mij op alle gebieden. Het liefste zou ik iedere match iets willen slopen, ik ben het er namelijk nooit mee eens. Want ik schoot eCHT EERST! Deze shooter die al jaren meedraait heeft ook een geweldig grote community en grootse wereldkampioenschappen die prachtig zijn om te kijken! Respect voor mensen die deze game rustig kunnen spelen. Boos-word-level: Ik moet verhuizen vanwege teveel geluidsoverlast.

Grand Theft Auto: Online

GTA is opzich geen game waar je erg boos van hoeft te worden. Het mooie van Rockstar games is dat als missies te moeilijk zijn je gewoon de optie krijgt ze te skippen. De voldoening om het wel te halen is altijd beter, maar soms heb je zo’n dag dat je even niet boos wilt worden. Maar vandaag dus wel, dan gaan we niet voor de offline versie. We gaan voor Grand Theft Auto: Online. Waarom? Andere spelers. Want de wereld van GTA: Online is groots en er is altijd wat te beleven. Lekker auto’s jatten en aanpassen om vervolgens te verkopen voor veel geld, straat races met spelers, je club verbeteren of je drugs verkopen. Er zijn talloze quests/klusjes die je kan doen om rijk te worden. Alleen wordt het je verdomd moeilijk gemaakt als je deze dingen probeert te doen als er andere spelers online zijn. Want als je deze klusjes doet, zoals je drugs verhandelen, ben je erg zichtbaar op de map. Iedereen in die server ziet dus wat je doet en krijgt je stash én bonussen als ze het van je jatten. Daar rijd je dan met je goede gedrag en een target tussen je ogen. Echt niet dat jij je cash binnen krijgt, mocht je willen! Boos-word-level: iedereen uitschelden via de all chat.

Left 4 Dead

Zombies zijn altijd leuk. Beetje irriteren, lekker schieten en over het algemeen gezellig. Left 4 Dead gooit hier roet in het eten, maar dit maakt de game ook echt leuker. Door het hebben van verschillende zombies bijvoorbeeld. Eentje kan je vangen en meeslepen met zijn tong, over de chick die altijd zit te huilen en verschrikkelijk over powered is, of een gigantische zombie tank die iedereen bijna one-shot. Wat deze game rage-quit waardig maakt is de optie om dit met vrienden te spelen. Je kan met een aantal spelers in het spel duiken om levels door te rennen. Iedereen wilt dit het liefste op zijn eigen manier doen maar deze manieren werken op de één of andere manier nooit echt samen… Want wil jij ergens even voorzichtig scouten rent je teamgenoot lachend naar binnen en de hel breekt los. Keer op keer eigenlijk. Of iemand schiet op een bepaalde zombie die in gas explodeert terwijl jij er net naast stond en zo om het leven komt. Dit is echt feest, vooral omdat het de grootste lachkick voedt van die teamgenoten van je. Boos-word-level: Je hebt geen vrienden nodig, nooit meer.

En blijf onthouden, het is maar een spelletje!