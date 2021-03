Forspoken (Project Athia) krijgt nieuwe trailer

Alhoewel maar twee minuten, Project Athia krijgt eindelijk een nieuwe trailer. Square Enix geeft de game ook eindelijk een naam: Forspoken!

Wat gelijk op valt, is dat er goed gescholden wordt in Forspoken. De main character genaamd Frey, of Fray, wordt gespeeld door Ella Balinska. Zij is bekend van de 2019 reboot van Charlie’s Angels. Ook neemt zij het voortouw in deze showcase, waar ze verteld veel zin te hebben in het tot leven brengen van haar personage. Het lijkt erop dat de game ook wel veel verhaalelementen zal krijgen en het geen hersenloze actiegame wordt.

De gameplay zelf ziet er grafisch in ieder geval veelbelovend uit, met scherpe scenes en diepgaande details. De combat zit er nog karig uit, niet de combat zelf maar hoe veel we er van konden zien! Maar, de game is dan ook nog volop in ontwikkeling, dus ze gaan nog lang niet alles weggeven. De trailer eindigt met een 20 seconden aan movement en actie. De movement ziet er fluïde en vooral fast-paced uit. Project Athia, nu dus Forspoken, verschijnt in 2022. We zullen nog even moeten wachten, maar hoe meer wij zijn hoe enthousiaster we worden, jij ook?

