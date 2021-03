Life is Strange: True Colors aangekondigd en meer!

Life is Strange is een serie die veel gamers in het hart hebben geschreven. Er zijn vandaag een hoop leuke nieuwtje voor de reeks aangekondigd. Zo komt er een nieuwe titel en een collectie van oudere games!

Laten we beginnen met Life is Strange: True Colors. Deze game zal op 10 september verschijnen. Het is geen main titel, maar wordt ontwikkeld door Deck Nine. De game zal daarom meer een spin-off zijn in hetzelfde sub-genre. De serie staat bekend om het hebben van een soort antiplot, waar de creativiteit voorop staat. Het zet taboes binnen de maatschappij in de spotlight, waar het dit keer zal geen om empathie. Het gaat over de connectie die sommigen met elkaar en met anderen voelen.

Een hoog gehalte aan empathie hebben heeft ook zware nadelen en daar zal True Colors zeker ook naar gaan kijken. De game zal supernatuurlijke elementen mengen met een meeslepend verhaal. Wat wel fijn is, is dat deze game geen gebruik zal maken van episodische releases. De game komt uit op 10 september, niet meer niet minder!

Remastered Collection

Square Enix kondigde ook een remastered collection aan voor Life is Strange . Deze zal ook onderdeel worden van de Ultimate Edition voor True Colors. De collectie zal zowel het eerste als tweede deel bevatten. In hoeverre een remaster zin gaat hebben voor deze games is nog onzeker, maar de tijd zal het vertellen!

Kijk jij uit naar Life is Strange: True Color? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!