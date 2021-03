Scarlet Nexus verschijnt op 25 juni 2021

Scarlet Nexus, de anime RPG van Bandai Namco heeft eindelijk een release datum ontvangen. De door het verhaal gedreven avontuur is vanaf 25 juni verkrijgbaar voor de oude en nieuwe generatie.

Onder leiding van Kenji Anakubi en Keita Lizuka van het Tales of Vesperia team verschijnt Scarlet Nexus dit voorjaar nog voor PC, Xbox en Playstation. De digitale pre-orders zijn al actief en geven je toegang tot een aantal in-game bonussen waaronder cosmetische aanpassingen. De digitale Deluxe uitvoering geeft naast deze bonussen en de volledige game ook toegang tot een digitaal soundtrack verzameling, een digitaal artbook en nog meer cosmetische aanpassingen.

Scarlet Nexus speelt zich ver in de toekomst af op aarde. De aarde bevind zich in een geheel nieuw tijdperk waarin mutanten, genaamd Others de mensen terroriseren en opjagen. Om de mensen tegen dit kwaad te beschermen is er een speciaal team opgesteld, de Other Suppression Force (OSF). Dit zijn mensen met speciale krachten die hun psychische krachten gebruiken om de Others uit te roeien.

De twee hoofdrolspelers in de game, Yuito en Kasane, gebruiken beide psychokinetische krachten. Hierdoor kunnen ze veel objecten in hun nabije omgeving via hun gedachten optillen en gebruiken als wapen. Omdat er nog veel meer krachten bestaan in het diverse team van de OSF kunnen Yuito en Kasane de krachten van andere teamleden gebruiken via het Struggle Arms System (SAS). Hiermee schakel je via jezelf tijdelijk extra krachten in van een ander teamlid om zo nog sterker te worden en tijdelijk nieuwe krachten te benutten.

Door het SAS-systeem zijn er veel verschillende speelstijlen mogelijk in Scarlet Nexus en wordt ook gestimuleerd om hier volop gebruikt van te maken. Welke combinatie van krachten past het beste bij welk gevecht? Het klinkt allemaal heel interessant in theorie, maar in praktijk? Gelukkig hoeven we niet meer zo heel lang te wachten om daar achter te komen.