Gerucht: Playstation 3 en Playstation Vita Stores gaan sluiten

Volgens een nieuw gerucht gaan de digitale schappen van de Playstation 3 en de Playstation Vita deze zomer al sluiten. De eerste klanken vanuit de community zijn niet positief over dit mogelijke besluit van Sony.

De Playstation Vita en voornamelijk de Playstation 3 zijn al een aantal jaren oud. Nog steeds kennen beide consoles nog duizenden spelers. Toch meldt een recent rapport van TheGamer dat de digitale winkeldeuren van deze twee consoles binnenkort sluiten. Dit betekent dat je vanaf dit moment geen digitale content meer kunt aanschaffen via een Playstation Vita of Playstation 3. Aangekochte content kan je wel nog downloaden via de winkel, maar niet meer aanschaffen. Dit hebben we eerder al gezien bij de PSP. Deze digitale winkel is gesloten, maar reeds gekochte spellen kunnen wel nog gedownload worden.

Report: PS3, Vita, and PSP stores to be permanently closed in a few months https://t.co/YvzPdoZPgo pic.twitter.com/AgeCFtNV0H — TheGamer (@thegamerwebsite) March 22, 2021

Het is de pijn waar de digitale gamer mee te maken gaat krijgen ooit op een dag. Veel gaming fans vrezen dan ook voor een all-digital future. Een toekomst waarin fysieke media, zoals spellen niet meer bestaan. Het verleden heeft al bewezen dat dit voor fans van oudere consoles en spellen niet gewenst is. Fysieke spellen houden namelijk niet zomaar op met bestaan, maar blijven circuleren zolang deze speelbaar zijn.

De Playstation 3 is inmiddels twee generaties oud. Veel online servers voor Playstation 3 games zijn al gesloten, de sluiting van de Playstation Store op de console is de laatste nagel in de kist. De Playstation Vita daarentegen is iets nieuwer, maar ook de laatste handheld optie van Sony op dit moment. Veel fans zijn het daarom niet eens met de sluiting van deze digitale winkel. Er verschijnen immers nog steeds nieuwe titels in de digitale winkel voor de Vita.

Sony heeft nog geen antwoord gegeven op het gerucht. Volgens het rapport volgt de aankondiging aan het einde van de maand en gaan de winkels al in juli en augustus sluiten. Welke digitale titels ga jij nog even last-minute bemachtigen?