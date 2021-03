Niantic werkt aan Pikmin smartphone spel

Pokemon Go ontwikkelaar Niantic werkt wederom samen met Nintendo, dit maal voor een game gebaseerd op de Pikmin franchise. Net als Pokemon Go, is deze game bedoeld om mensen actief te krijgen!

De Pikmin game is de eerste titel die zal ontstaan, vanuit de nieuwe samenwerking tussen Niantic en Nintendo. De twee bedrijven zullen nog ver in de toekomst samen gaan werken aan onder andere mobile games. Niantic geeft ook aan dat ze meer willen werken en verder willen komen met AR, ook wel augmented reality. Niantic’s Pikmin game zal een aantal bekende characters uit de franchise tot leven brengen! De game zal later dit jaar verschijnen, althans dat is vooralsnog het plan vanuit de ontwikkelaar. De app moet mensen weer aan het lopen krijgen en mag ook zeker jongeren enthousiasmeren om te bewegen! We leven in een tijd waar het makkelijk is om lang op een stoel te zitten, wilt Niantic deze cirkel doorbreken en kunnen ze dit ook? Het is niet dat het ze niet eerder gelukt is.

Niantic VP of Product Management, Kei Kawai, laat weten dat ze extreem enthousiast zijn over dit nieuwe project en alle toekomstige projecten met Nintendo samen. Ook laten ze weten binnen een paar maanden meer te delen over de Pikmin mobile game! De enige vraag die je misschien kan hebben, is of Pikmin in het westen dezelfde impact heeft als Pokemon. Of nou, eigenlijk is dat antwoord wel duidelijk; nee, waarschijnlijk niet. Maar, Pikmin is zeer zeker groot genoeg om te kunnen slagen. Wij zijn in ieder geval benieuwd, en jij?

