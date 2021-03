Hunt: Showdown en het nieuwe event

Hunt: Showdown, een horrorgame die eigenlijk iedere horror fan in zijn lijst moet hebben staan. Bloedstollend, vernieuwend, prachtig en onwijs spannend. Battle Royale ontmoet huiveringwekkende videogame. En het komt met een nieuw event, namelijk: As the Crow Flies. Lees mee over wat dit inhoudt.

Nieuwe monsters, nieuwe wapens, nieuwe bommen en granaten en nieuwe spulletjes voor je hunter in Hunt: Showdown. Allemaal prachtige goodies om je spel te verrijken en nieuwe objectives om je spel te spelen. Over twee dagen komt dit allemaal uit voor de game, wat het allemaal precies zal inhouden is nog een geheimpje maar de makers laten ons al prachtige dingen zien! Aan het einde van de teaser zien we namelijk een verschrikkelijk iets. Een monster? Een vogel? Wie zal het weten… Maar waarschijnlijk krijgen we een nieuwe grote bounty om te zoeken en om te leggen. Met de lengte van het wezen en de spookachtige verschijning met dat masker belooft het niet veel goeds.

Zoals een nieuw wapen, een dodelijke speer die er nog al imposant uit ziet. Lang, puntig, eng en onwijs heftig jegens monsters en andere spelers. Sla je een weg door velen zombies en ander gespuis met dit speertje en domineer de bayou. Een ferm tikkie op iemands hoofd is al genoeg om diegene om te leggen of om stevige schade aan te brengen. Maar ook een chain pistol zal uitgebracht worden. Dit wapen kan je gebruiken als burst damage wapen door alle kogels snel af te laten gaan als een echte cowboy. Ook is er nu een soort van prikkeldraad bom die je als speler kan gooien. De Concertina, een scavengers snare, gooi je met een boog naar de plaats van bestemming waar hij zal ontploffen in meters prikkeldraad! Maar dat zijn niet de enige items, door te spelen en soms zelfs maar in te loggen krijg je de mogelijkheid om nieuwe bommen en health kits te unlocken en te gebruiken in je spel.

Ook zien we veel beeldjes voorbij komen. Deze spookachtige beeldjes kan je als speler vernietigen voor extra puntjes. Niet alleen voor je eigen spel maar ook voor de spelende community van het spel. De makers dagen je uit al deze beeldjes te slopen om zo punten te verdienen, een challenge terwijl je speelt. We zijn benieuwd hoeveel jij er kan vinden en kapot maken! Verder zijn er uiteraard nog kledingstukken die je kan ontgrendelen.

Vanaf 24 maart kan jij helemaal los met dit nieuwe event, het evenement duurt tot 12 april. Zien we je daar?