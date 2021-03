Old School RuneScape introduceert Tempoross, de Fishing Boss

Tempoross is een gloednieuwe Boss die is toegevoegd in Old School RuneScape. Het betreft een skilling boss. Deze baas versla je dus met behulp van skills in plaats van combat. Dit zagen we eerder al bij de Firemaking boss, Wintertodt.

Om het op te nemen tegen Tempoross heb je op zijn minst een Fishing level van 35 nodig. Tussen de levels 35 en 70 behoort de nieuwe boss tot een van de beste XP methodes per uur voor Fishing. Op level 99 behaal je ongeveer 80.000 Fishing XP per uur. Op level 35 is dat ongeveer 30.000 XP per uur. Hoe hoger je Fishing, des te meer XP je per uur kunt verdienen.

De baas houdt zich schuil op een nieuw eiland waar je alleen via de boot in de haven van de Ruins of Unkah kunt komen. De boot vertrekt om de zoveel minuten, zoals met Pest Control en Fishing Trawler, of als er meer dan een bepaald aantal spelers tegelijk op de boot staan. De Ruins of Unkah vind je in de Woestijn onder Al-Kharid, net boven Menaphos.

Tempoross

Tijdens het gevecht met Tempoross heb je een harpoen nodig, een paar emmers en een touw. Af en toe komt er een grote golf over het eiland. Zodra dit gebeurd moet je jezelf met een touw vast maken aan een paal zodat je geen vis verliest. Het doel is om vissen te vangen met je harpoen, deze te koken en terug naar het schip te brengen. Hier leg je ze in een kist en vuur je ze op Tempoross. Hierdoor verliest Tempoross zijn Energie. Zodra zijn energie volledig leeg is, start de tweede fase van het gevecht.

In de tweede fase ren je naar de pier en vis je in de plas om direct schade toe te dienen aan Tempoross. Met een goed gevuld eiland heb je twee cycli nodig om Tempoross te verslaan. Aanvankelijk van je aantal punten krijg je beloningstickets. Per 1000 punten krijg je één ticket, maar je hebt minimaal 2000 punten nodig om in aanmerking te komen voor een beloning. Zodra de baas verslagen is en je terugkeert naar de Ruins of Unkah kan je net voor de bank je beloning opvissen met een net.

Beloningen variëren van rauwe vis, planken en zeewier tot nieuw toegevoegde spullen zoals Spirit Flakes, een Fish Barrel, Tackle Box, Large Harpoonfish en de Tome of Water. Spelers kunnen ook de Dragon Harpoon als beloning ontvangen.