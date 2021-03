Watch Dogs Legion is dit weekend gratis speelbaar

Watch Dogs Legion, een van Ubisoft’s recentere Open-World titels is dit weekend gratis speelbaar op alle beschikbare platformen. Vanaf donderdagmiddag tot maandagmiddag meg je de straten van Londen weer ‘veilig’ stellen.

Recent heeft Watch Dogs Legion een multiplayer mode ontvangen. Deze was nog niet beschikbaar tijdens de lancering van de game. Ook deze mode is dit weekend gratis uit te proberen. Je mag iedereen toevoegen aan je DedSec team en alle Open-World activiteiten zijn beschikbaar gesteld voor het gratis weekend. Als je van het verhaal wilt genieten dan kan je dit doen tot aan de Skye Larsen missie. Indien je besluit om de game naderhand aan te schaffen, mag je je voortgang behouden en doorgaan waar je bent gebleven.

Watch Logs Legion is vanaf donderdag 25 maart 17:00 tot maandag 29 maart 16:00 gratis speelbaar op de volgende platformen: Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4, Playstation 5 en PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store.

Ubisoft onthult daarnaast dat er extra content wordt toegevoegd aan de game. Voor alle spelers verschijnen er eind mei twee nieuwe PVP-modi. Dit zijn Extraction en Evasion. Tevens verschijnt er een nieuwe coöp missie voor vier spelers.

Voor alle Season Pass spelers verschijnt er nog meer extra content. Zo verschijnt er een nieuw personage die de gedachte van andere personen kan besturen. Ze heet Mina en verschijnt eind april met een extra missie. Eind juni verschijnt de Watch Dogs Legion – Bloodline verhaallijn waarin Aiden Pearce uit de originele Watch Dogs eindelijk speelbaar is. Eind augustus verschijnt Darcy, een lid van de Assassin Order uit Assassin’s Creed, gelijktijdig met een nieuwe missie.

Ga jij dit weekend aan de slag met de gratis proefversie van Legion? Of ben je er al mee aan de slag gegaan en kijk je er naar uit om in juni aan de slag te gaan met Aiden Pearce?