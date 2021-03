Zo ziet de lente er uit voor Crunchyroll kijkers

Crunchyroll, een grote anime streamingdienst, deelt dat er 25 nieuwe anime op de planning staan voor de lente van 2021. Wij lopen deze even met je na, evenals de terugkerende of doorlopende series!

Deze week begint sowieso al spannend, met het middels vijfde seizoen voor My Hero Academia, op jouw Crunchyroll app vanaf 27 maart! Er staan ook een boel nieuwe series op de horizon, zoals Joran: The Princess of Snow and Blood. Deze serie gaat over hoe de wereld eruit zou hebben gezien in de 20e eeuw, als 1868 nooit een belangrijk jaar voor Japan was geweest. Dit was namelijk het jaar van de Meiji Restoration, waar Emperor Meiji van Kyoto naar Tokyo vertrok, om Japan te redden van een diepe ondergang.

Een aantal nieuwe anime zijn onder andere ook HigeHiro: After Being Rejected, I Shaved And Took In a High School Runaway. Deze serie kreeg gister pas een eerste trailer!

Alle anime voor de lente van 2021:

Don’t Toy With Me, Nagatoro-san

Fairy Ranmaru

Farewell, My Dear Cramer

HigeHiro: After Being Rejected, I Shaved And Took In a High School Runaway

I’ve Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level

Joran: The Princess of Snow and Blood

KoiKimo

OddTaxi

Osamake: Romcom Where the Childhood Friend Won’t Lose

Those Snow White Notes

To Your Eternity

Tokyo Revengers

Alle doorlopende anime of nieuwe seizoenen:

Boruto: Naruto Next Generations

Cardfight!! Vanguard Overdress

Case Closed

Digimon Adventure

Dragon Quest: The Adventure of Dai

Fruits Basket: The Final Season

How NOT to Summon a Demon Lord (Season 2)

My Hero Academia (Season 5)

Kiyo in Kyoto: From the Maiko House

One Piece

The Slime Diaries

So I’m a Spider, So What?

Tropical-Rouge! Precure

Zombie Land Saga Revenge (Season 2)

Naar welke anime kijk jij het meest uit? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!