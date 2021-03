Halo Infinite verschijnt in november, aldus Spartan acteur

Halo Infinite verschijnt dit jaar in november. Tenminste als we de acteur voor Spartan Griffin mogen geloven. Dit personage is nog niet eerder bevestigd voor Halo Infinite. Waarschijnlijk heeft de acteur zijn mondje voorbij gepraat.

Het is geen verrassing. Halo Infinite komt hoogstwaarschijnlijk ergens in november 2021 uit. Dat is gelijktijdig met de 20e verjaardag van Halo en ongeveer een jaar na de oorspronkelijke release datum. De acteur van Spartan Griffin “lekt” deze informatie iets te vroeg uit. Spartan Griffin komt sommige Halo fans misschien al bekend voor. Dit personage werd voor het eerst genoemd in de Shadows of Reach roman.

[I auditioned] for the video game, Halo Infinite, which was supposed to already be out, but with the pandemic and everything, and then I think they had some leadership changes, so now it’s pushed to later – November of this year.”

Hij verteld in een interview dat hij Motion Capture heeft gedaan voor Griffin en ook de stem inspreekt. Ook laat hij weten Motion Capture sessies te hebben gehouden met de acteur van de Master Chief. De twee figuren komen dus met elkaar in contact. Maar op welke manier is nog onduidelijk.

Halo Infinite werd uitgesteld nadat de game oorspronkelijk gelijk met de Xbox Series X en Series S op de markt verscheen. Fans waren alles behalve enthousiast over de eerste beelden van Halo Infinite. De game werd in definitief uitgesteld tot ergens in 2021. Microsoft heeft nog steeds geen officiële nieuwe release datum aangekondigd. We hebben sindsdien ook geen nieuwe gameplay beelden meer gezien, enkel in-game screenshots uit de Halo Waypoint berichten. Deze nieuwe screenshots duiden wel een hele verbetering aan. Laten we hopen dat Microsoft ons binnenkort gaat verrassen met een nieuwe releasedatum en hopelijk mooie gameplaybeelden.

Kijk jij er naar uit om later dit jaar aan de slag te gaan met de Master Chief?