Monster Hunter Rise verkoopt 4 miljoen exemplaren

Dat Monster Hunter: Rise een succes zou worden, dat hadden we ons wel kunnen bedenken. Dat Capcom meer dan 4 miljoen exemplaren verkoopt in 1 weekend, dat is een heel goed teken voor de toekomst van de franchise.

Dit brengt gelijk het totaal voor de hele franchise op bijna 70 miljoen verkochte copies. Monster Hunter Rise was vooral in Japan een enorm succes. Zodanig zelfs, dat er bijna nergens meer een fysiek kopie van de game te vinden is. Qua reviews begint het er ook goed uit te zien, met een huidige Metacritic van 87 en een user score van 92. Ook wij zijn druk bezig aan onze review voor Rise. Buiten dat hebben we zelfs nog een aantal guides voor jullie in petto, ook voor op de lange termijn.

At the Biccamera retail store in Yurakucho, Tokyo. Monster Hunter Rise is sold out, including the special edition. Very rare to see a game sold out like that. pic.twitter.com/KjD86V1jb3 — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) March 27, 2021

Rise zal namelijk voor een lange tijd support krijgen vanuit Capcom, net zoals dat World dit deed. De endgame, die nu nog karig lijkt, zal dus voor een aantal jaar groeien! Het tofste aan Rise, is dat het aspecten van World en de oude titels combineert tot iets super tofs. Ook benut het de RE Engine om te zorgen voor stabiele framerates, mooie graphics en scherpe textures. Je kan de game alleen spelen, met vreemden of met vrienden! Maar goed, daar lees je binnenkort meer over in onze review! Houdt dus zeer zeker onze website goed in de gaten in de komende dagen.

Heb jij Monster Hunter Rise al gespeeld, of ga je hem nog kopen? Laat ons weten wat jij vind in de reacties hier beneden of op Facebook!