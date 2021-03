Ghost of Tsushima film in de maak met John Wick regisseur

Sony en Playstation Productions zijn een samenwerking gestart om een verfilming te maken van de Ghost of Tsushima videogame. De regisseur van de John Wick films is aan boord om het project te regisseren.

Playstation Productions is het witte-doek studio van Playstation. Zij zijn verantwoordelijk voor de verfilming van bekende Playstation avonturen. Waaronder de Uncharted film, The Last of Us serie en dus ook de Ghost of Tsushima film vallen. Er komen verschillende partijen aan boord bij de verfilming van de prijswinnende videogame.

Chad Stahalski, regisseur van de John Wick films is aan boord als regisseur van de film. Samen met Alex Young en Jason Spitz produceren zij de film namens hun studio, 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash en Carter Swan produceren namens Playstation Productions en Peter Kang van Sucker Punch, de makers van de videogame, neemt deel aan het project als Executive Producer.

“We’re excited to be partnering with Chad and 87Eleven Entertainment, to bring their vision of Jin’s story to the big screen. We love working with creative partners like Chad, who have a passion for our games, ensuring we can create rich adaptations that will excite our fans and new audiences.” verteld Asad Qizilbash, Head of PlayStation Productions.

Ghost of Tsushima is Playstation 4’s snelst verkopende nieuwe IP met meer dan 2,4 miljoen verkochte exemplaren in slechts 3 dagen. Het verhaal gat over Jin Sakai, een Samurai die zijn waarden even op zij moet zetten om het eiland Tsushima te verdedigen tegen een mongolen invasie. Waar de film precies over gaat is nog niet duidelijk.

Voor het zover is krijgen we volgend jaar eerst nog de Uncharted film met niemand minder dan Tom Holland. Hij speelt Nathan Drake in zijn jonge jaren. Playstation Productions en HBO werken ook nog aan een serie van The Last of Us. Het eerste seizoen bevat het hele verhaal van de eerste game.