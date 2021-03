Webstore voor Playstation 3, Vita en PSP niet meer toegankelijk

Het is niet meer mogelijk om Playstation 3, Playstation Vita of PSP titels te kopen via de verouderde Playstation webstore. De oude linkjes truc brengt je nu ook naar de moderne Webstore met enkel Playstation 4 en titels.

In oktober veranderde Sony de website van de Playstation Store. Hierdoor kreeg het een heel nieuw design en werd het aanbod iets kariger. Het werd namelijk niet meer mogelijk om games te kopen voor de Playstation 3, PSP en Vita. Met een specifieke regio link konden spelers wél nog naar de oude webstore gaan om digitale content voor de oude consoles aan te schaffen. Sinds dit weekend werken deze linkjes niet meer, en brengen ze je naar de vernieuwde pagina.

Dit komt hard aan bij fans die graag nog eens op hun oude spelcomputer spelen. Vooral na de geruchten van vorige week. Sony zou de digitale winkels gaan sluiten op de Playstation 3, Vita en PSP. Hierdoor zou je geen digitale aankopen meer kunnen doen via de console, maar wel nog via een browser. Daar heeft Sony dit weekend dus een stokje voor gestoken.

De sluiting van de digitale schappen op de oudere consoles is nog niet door Sony bevestigd. Een officiële aankondiging zou aan het eind van maart (deze week) volgen volgens de geruchten.

Is Sony haar plannen aan het bijstellen na alle rep en roer over de potentiële sluiting van de oude digitale winkels? Wie weet. Indien de winkels daadwerkelijk gaan sluiten in juli is het vanaf dan alleen nog maar mogelijk om fysieke spellen te kopen om te spelen, of om een select aantal titels te streamen via Playstation Now.

Welke oude PSP, Vita of PS3 game moet jij nog toevoegen aan je digitale collectie voordat de stekker uit de digitale winkel gaat?