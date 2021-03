Ratchet & Clank uit 2016 nu met 60 FPS op Playstation 5

Ratchet & Clank, niet de aanstaande Playstation 5 exclusive, maar de reboot uit 2016, is nu speelbaar in 60 FPS op de Playstation 5. Dit laat Insomniac Games weten via een update op Twitter.

De game in kwestie, Ratchet & Clank is nu gratis te spelen voor iedereen onder het mom ‘Play at Home’. Het initiatief van Playstation geeft je direct tot zo’n 10 gratis spellen waaronder Insomniac’s iconische Playstation mascotte uit 2016. Tot heden kon je de game alleen spelen met 30 FPS. De update stond eigenlijk gepland voor april, maar deze is iets eerder af dan gepland. Altijd goed nieuws.

Dat zijn nog niet alle freebies die Insomniac deze week aan ons levert. Spider-Man Miles Morales op Playstation 4 en 5 heeft een gloednieuwe suit gekregen. De Advanced Tech Suit komt gepaard met enkele fixes.

Rolling out today, our new #MilesMoralesPS4 #MilesMoralesPS5 update adds the Advanced Tech Suit and includes various fixes. Additionally on PS5 only, the update adds realistic muscle deformation on select suits. pic.twitter.com/1nnSvgJB2P — Insomniac Games (@insomniacgames) March 30, 2021

Het nieuwe avontuur in de Ratchet & Clank franchise verschijnt over enkele weken al. Rift Apart verschijnt op 11 juni exclusief voor de Playstation 5. De game maakt gretig gebruik van de supersnelle SSD zoals de verschillende video’s al tentoonstellen. Ratchet springt door portalen naar nieuwe werelden in slechts enkele seconden. We zien ook een hele nieuwe Lombax verschijnen. De vrouwelijke Lombax is nog niet genoemd, al werd er wel een hint omtrent haar naam bekend gemaakt: Rosy.