Playstation Store voor Playstation 3, Vita en PSP deze zomer dicht

En de kogel is dan eindelijk door de kerk. De Playstation Store voor de Playstation 3, Playstation Vita en PSP gaan deze zomer nog sluiten. Je kunt de winkel alleen nog gebruiken om reeds aangekochte content te downloaden.

Vanaf 2 juli 2021 is het niet meer mogelijk om aankopen te doen in de Playstation Store via een Playstation 3 en PSP. Vanaf 27 augustus is dit ook niet meer mogelijk via een Playstation Vita. Vanaf dat moment kan je de digitale winkel wel nog openen om reeds aangekochte games, DLC en andere media te downloaden. Indien je nog een bedrag hebt open staan in de digitale winkelrekken kan je deze uitgeven aan Playstation 4 en Playstation 5 titels. Indien je niet in het bezit bent van één van de twee komt er binnenkort een mogelijkheid om het bedrag uit te keren.

Je kunt ook nog steeds gamecodes en Playstation Plus codes verzilveren via de Store op Playstation 3 en Vita. Portemonnee-codes zijn niet meer in te leveren via de oude digitale winkels. In-game aankopen zijn ook niet meer mogelijk.

Door te navigeren naar de downloadlijst op de specifieke console kan je eerder aangekochte titels opnieuw downloaden.

Vorige week verschenen de geruchten al omtrent de sluiting van de Playstation Store op de oude consoles van Sony. Afgelopen weekend verdween de webversie al van de oude winkel al zodat je niet meer via een browser PS3, Vita of PSP games kon kopen. Tot op heden is er nog geen alternatief aangekondigd door Sony. Dit betekent dat je nog een aantal maanden hebt om je digitale bibliotheek uit te breiden.